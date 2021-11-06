Тиснява на фестивалі в Техасі призвела до загибелі щонайменше 8 людей

Внаслідок тисняви e п'ятницю ввечері на музичному фестивалі Astroworld у Г'юстоні, що у штат Техас, загинули щонайменше вісім людей, і ще кілька людей отримали поранення під час виступу популярного репера Тревіса Скотта.

За даними офіційних осіб, тиснява сталася, коли «натовп почав ущільнюватись близько до краю сцени», близько 9 години вечора, під час виступу Скотта. У цей момент на концертному майданчику NRG Park у Г'юстоні зібралося близько 50 тисяч людей.

«Це викликало паніку і спричинило травми, люди почали падати, втрачати свідомість, і це створило додаткову паніку», - розповів на прес-конференції начальник пожежної охорони Г'юстона Самуель Пенья.

«За нашими даними, сьогодні ввечері було зареєстровано принаймні вісім підтверджених смертельних випадків і чимало людей було поранено», - сказав він, додавши, що причина смерті не може бути підтверджена доти, доки не буде завершено розтин загиблих людей.

Пенья сказав, що 17 людей було доставлено до лікарні, у 11 з них зафіксували «зупинку серця».

Як повідомляє видання Houston Chronicle, мер Г'юстона пообіцяв провести розслідування обставин інциденту. За його словами, вік загиблих від 16 до 23 років.

Деякі оглядачі покладають відповідальність на Тревіса Скотта, який також є засновником фестивалю, і вказують, що той буцімто міг зупинити шоу, або зменшити кількість відвідувачів.

Сам музикант заявив сьогодні у соціальній мережі Twitter, що повністю підтримує розслідування обставин трагедії поліцією.

"Я обіцяю працювати разом з громадою Г'юстона, що сприяти відновленню та підтримці родини, яким це потрібно", - відзначив виконавець. Він також подякував правоохоронцям та рятувальникам.

Організатори Astroworld скасували решту фестивалю. Влада заявила, що понад 300 людей отримали травми протягом усього дня, у тому числі невеликі садна і синці. ЗМІ повідомляють, що наймолодшим серед постраждалих 10 років.

У статті використано матеріали Agence France-Presse, The New York Times, WTSP, Houston Chronicle.

Дивіться також: Кліматична конференція у Ґлазґо: які зобов’язання взяли на себе держави, та чому протестують еко-активісти?