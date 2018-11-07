Жодних цілеспрямованих кібератак проти проміжних виборів США - Міністерство внутрішньої безпеки

6-го листопада у США відбуваються проміжні вибори. Тролі в соціальних медіа продовжують поширювати дезінформацію, втім, під час проміжних виборів не було будь-яких ознак іноземних кібератак проти виборчої системи США.

Не було втручань, пов'язаних із іноземними країнами​

Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Кірстен Нілсен (Kirstjen Nielsen) за кілька годин до закриття виборчих дільниць заявила, що росіяни "тиснули за допомогою всіх можливих засобів і способів".

Втім високопосадовці наполягають, що не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем. "Не було втручань, пов'язаних із іноземними країнами", - розповідає Кріс Кребс, заступник секретаря Міністерства внутрішньої безпеки.

Деякі виборці були предметом дезінформації, - заявляють чиновники, хоча багато проблем, пов'язаних із виборами можна віднести скоріше до випадковостей, як наприклад, помилкової розсилки виборцям повідомлення, що вибори відбудуться "завтра".

Соціальні медіа швидко реагували на прояви будь-якої навмисної дезінформації

Соціальні медіа швидко реагували на прояви будь-якої навмисної дезінформації, - додає Кріс Кребс. Про кілька випадків повідомили до правоохоронних органів для розслідування.

Серед проблем із технікою, повідомлялось про зламані сканери бюлетенів. "В багатьох місцях у Брукліні були зламані сканери", - розповідають в боро Брукліну. Зокрема, працівники заявляли про півдюжини несправних сканерів.

Несправність техніки стала справжньою причиною для занепокоєння, бо аналогічну техніку використовує сорок три штати.

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