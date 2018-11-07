Жодних цілеспрямованих кібератак проти проміжних виборів США - Міністерство внутрішньої безпеки

6-го листопада у США відбуваються проміжні вибори. Тролі в соціальних медіа продовжують поширювати дезінформацію, втім, під час проміжних виборів не було будь-яких ознак іноземних кібератак проти виборчої системи США.
Не було втручань, пов'язаних із іноземними країнамиЗаступник секретаря Міністерства внутрішньої безпеки Кріс Кребс
Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Кірстен Нілсен (Kirstjen Nielsen) за кілька годин до закриття виборчих дільниць заявила, що росіяни "тиснули за допомогою всіх можливих засобів і способів".
Втім високопосадовці наполягають, що не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем. "Не було втручань, пов'язаних із іноземними країнами", - розповідає Кріс Кребс, заступник секретаря Міністерства внутрішньої безпеки.
Деякі виборці були предметом дезінформації, - заявляють чиновники, хоча багато проблем, пов'язаних із виборами можна віднести скоріше до випадковостей, як наприклад, помилкової розсилки виборцям повідомлення, що вибори відбудуться "завтра".
Соціальні медіа швидко реагували на прояви будь-якої навмисної дезінформаціїКріс Кребс
Соціальні медіа швидко реагували на прояви будь-якої навмисної дезінформації, - додає Кріс Кребс. Про кілька випадків повідомили до правоохоронних органів для розслідування.
Серед проблем із технікою, повідомлялось про зламані сканери бюлетенів. "В багатьох місцях у Брукліні були зламані сканери", - розповідають в боро Брукліну. Зокрема, працівники заявляли про півдюжини несправних сканерів.
Несправність техніки стала справжньою причиною для занепокоєння, бо аналогічну техніку використовує сорок три штати.
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