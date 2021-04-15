“Путін має знати, що в США є опції крім прес-релізів та погроз”. Аналітики про те, якою має бути реакція на провокації Росії

Західні аналітики та колишні українські посадовці погоджуються, що Сполучені Штати разом із Європою мають виробити чіткий план реагування на агресію Росїї щодо України і бути готовими діяти у випадку загострення ситуації. Атлантична Рада США зібрала колишніх високопосадовців США та України, щоб дати оцінку ситуації.

Суть в тому, що Путін має знати, що в нас є опції. І що є шляхи, якими ми можемо донести це повідомлення, окрім формальних прес-релізів та погроз.

“Нам треба виробити варіанти реагування вже”, - переконаний Деніел Фрід, колишній колишній координатор санкцій в Державному Департаменті США. “І зробити це в координації з європейськими союзниками - так, як ми робили це раніше. Щоб якщо Путін зробить крок, ми не метушились і не сперечались про те, що робити, але мали щось готове. Суть в тому, що Путін має знати, що в нас є опції. І що є шляхи, якими ми можемо донести це повідомлення, окрім формальних прес-релізів та погроз”. Деніел Фрід вважає, що часу на роздуми не залишилось.

Важливим кроком до стримування Росії був нещодавній дзвінок президента Байдена до Володимира Путіна, переконаний колишній прем’єр-міністр України та дослідник Атлантичної Ради Олексій Гончарук. На його думку, Росія намагається тиснути на Україну, підірвати її оборонну та економічну потугу, а також спробувати довести світові, що Україна начебто є неефективною державою.

Тому на його переконання, “спільна і потужна реакція Заходу сьогодні як ніколи важлива. Україна має отримати план дій щодо членства в НАТО”.

За 7 років після санкцій, в Росії досі є ресурси і бажання збільшити напругу. Це найяскравіший доказ, що накладені санкції не є достатніми.

НАТО має розуміти важливість України для безпеки у регіоні, наголошує колишній український високопосадовець. “Пересування і накопичення російських військ є серйозним уроком для Заходу”, - каже Гончарук. “Це означає, що за 7 років після санкцій, в Росії досі є ресурси і бажання збільшити напругу. Це найяскравіший доказ, що накладені санкції не є достатніми. Ні в плані зменшення можливостей Росії, ні в плані завдання шкоди. Підхід до санкцій треба переглянути. Зокрема, вони мають стати “санкціями умов” - з чіткою метою та послідовним збільшенням тиску за відсутності прогресу у виконанні мети”.

Колишня високопосадовиця Пентагону Евелін Фаркас вважає, що Джо Байден вже бачив агресію Росії проти України в 2014 році, коли був віце-президентом - і що з того часу він зробив висновки про те, як потрібно реагувати.

“Я думаю, президент Байден розуміє дуже добре важливість стримування, і як воно посилює дипломатію. І що продемонструвавши непохитність, є більше шансів змусити Путіна відступити”, - міркує Евелін Фаркас. Серед важелів впливу, які потрібно розглянути Заходу, вона називає відключення Росії від банківської системи SWIFT.

Я думаю, президент Байден розуміє дуже добре важливість стримування, і як воно посилює дипломатію. І що продемонструвавши непохитність, є більше шансів змусити Путіна відступити.

“Погрози відключити Росію від банківської системи SWIFT зараз звучать радикально для більшості людей, які знають банківську справу. Але якщо це означає, що ми збережемо життя...вбережемо свою країну від втручання та ескалації ситуації, тоді я б сказала, що це того вартує: слід надійно про це заявити, і вжити заходів при потребі”.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що тепер повторення сценарію 2014 року є малоймовірним - тому що сьогодні Україна перебуває в зовсім іншій позиції. “Росія може почати операцію, вони можуть увійти в Україну, в них є достатні сили. Але вони не зможуть успішно закінчити операцію, жодну з операцій. Українські сили значно сильніші, ніж в 2014, вони дадуть суттєвий опір”, - вважає Андрій Загороднюк.

Українські сили значно сильніші, ніж в 2014, вони дадуть суттєвий опір.

Водночас він зауважив, що основна загроза від Росії може йти з моря - і саме цьому зараз слід приділити основну увагу. “З якихось причин більшість аналітиків оминають увагою море, вони дивляться на накопичення сухопутних військ. Але ми бачимо кораблі, які прибувають з Балтійського моря. Кораблі з Каспійського моря. І в Росії є серйозні спроможності в Чорному морі. Тож я б сказав, що це зона ризику номер один - Крим і морські території”, - додав Загороднюк.

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підсумував, що дії Росії є випробуванням не лише для України, але і для всіх демократій. Адже Україна сьогодні захищає демократію і стабільність у регіоні, тож Заходу слід знайти нові шляхи ефективного протистояння Росії.

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