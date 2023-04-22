Україна і США спільно будуватимуть 20 малих модульних реакторів

Витік таємної інформації Пентагону, включно з тією, що стосувалася України, сталася у лютому 2022 року, незабаром після вторгнення в Україну, тобто на кілька місяців раніше, ніж про це повідомлялося, і в набагато більшій чат-групі, повідомляє газета New York Times (NYT), спираючись на власне розслідування.

Як пишуть кореспонденти газети, які вивчали публікації в інтернеті, військовослужбовець Національної гвардії ВПС, якого звинувачують у витоку секретних документів міністерства оборони США, публікував конфіденційну інформацію на кілька місяців раніше, ніж було повідомлено відразу, і в набагато більшій групі чату, ніж та, про яку говорили, що це була «невелика група геймерів».

«У лютому 2022 року, незабаром після вторгнення в Україну, профіль користувача, який збігався з профілем льотчика Джека Тейшейри, почав публікувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії в групі чату на Discord, популярній серед геймерів соціальній медіа-платформі. Чат-група налічувала близько 600 учасників», – мовиться у публікації NYT у суботу.

Як зауважують журналісти, «друга чат-кімната була загальнодоступною на каналі YouTube і до неї було легко дістатися за лічені секунди».

Ланцюжок цифрових доказів, зібраних NYT, пов’язує пости, що містять конфіденційну інформацію, з Тейшейрою, який працював на на базі ВПС у Массачусетс, і дописи були зроблені під іменем користувача, яке журналісти раніше пов’язували з користувачем Airman Teixeira. Інші деталі також збігаються, каже NYT.

«Людина, яка розповсюдила інформацію, сказала, що працювала в розвідувальному відділі ВПС США. Деталі у відео та фотографіях, які він опублікував, збігалися із зображеннями, опублікованими членами родини в будинку Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Члени Discord привітали користувача з днем народження 21 грудня, у той самий день, коли сестра Тейшейри привітала його з днем народження у Facebook», – мовиться у публікації. Там була навіть фотографія старовинної німецької гвинтівки, на яку NYT знайшла онлайн-квитанцію на ім’я Тейшейри.

Як зауважує газета, справа проти 21-річного військового фахівця з інформаційних технологій, якого заарештували 13 квітня, стосується витоку секретних документів у іншу групу Discord, що складається з приблизно 50 членів, під назвою Thug Shaker Central. Як повідомили кореспондентам газети, у цій групі він почав публікувати конфіденційну інформацію в жовтні 2022 року. Журналісти NYT кажуть, що незрозуміло, чи влада знає про секретні матеріали, розміщені в цій додатковій чат-групі Discord.

Журналісти зауважують, що додаткова інформація викликає питання про те, чому влада не виявила витік раніше, особливо тому, що сотні людей могли побачити дописи.

Як повідомляє NYT, інформація, опублікована у великій групі чату, включала подробиці про втрати росіян і українців, діяльність московських розвідувальних служб і оновлення допомоги, яка надається Україні. Як додають журналісти, користувач, що публікував ці папери, стверджував, що публікує інформацію від Агентства національної безпеки, Центрального розвідувального управління та інших спецслужб.

Оприлюднення цих документів викликало критику як всередині США так і у світі щодо того, як спецслужби Америки захищають свої секретні дані. Лунали запитання про те, як перевіряють людей, які отримують допуск до секретних даних, а також, чи дотримуються в агентствах правила, що до інформації отримують доступ лише ті люди, які мають необхідність її знати.

Як повідомляв Голос Америки, президент Джо Байден закликав федеральні агентства посилити заходи безпеки після великого витоку секретних документів США.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав «переглянути наші процедури доступу до розвідувальної інформації, підзвітності та контролю в рамках міністерства», щоб уникнути повторення подібних інцидентів.

Як повідомляв Голос Америки, генпрокурор США Меррік Гарланд повідомив, що Тейшейру звинувачують у несанкціонованому вилученні, зберіганні та поширенні секретної інформації, що стосується національної оборони США. За ці порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.