МАГАТЕ підтвердило, що українські АЕС підключено до енергомережі

Європа, хоч і в непростій ситуації, але впорається цієї зими завдяки суттєвим запасам газу, вважають в Міжнародній енергетичній асоціації.

Однак наступного року європейські країни можуть зіткнутись із нестачею газу, коли поставки газу з Росії можуть повністю зупинитись.

Європа пройде цю зиму з певним економічним і соціальним головним болем, синцями, але наступна зима буде складнішою, ніж ця

Про це заявив директор Міжнародної енергетичної агенції США Фатіх Бірол під час форуму в Берліні в четвер, пишуть ЗМІ.

Бірол вважає, що "Європа пройде цю зиму з певним економічним і соціальним головним болем, синцями там і тут", але він поперджає, що "наступна зима буде складнішою, ніж ця".

Навіть на тлі обстрілів української інфраструктури, що тривають вже понад місяць, Росія не припиняє постачати газ через українську газотранзитну систему до Європи, зауважує британська експертка центру ICIS Аура Сабадус.

Вона із подивом відзначає, що Росія намагається зберегти транзит газу через Україну, після того, як російські трубопроводи через Балтійське море перестали працювати через інциденти, які європейське слідство назвало «диверсією».

"Це один із цікавих факторів – великий трубопровід, який Росія вихваляла як заміну українському трубопроводу – я, звичайно, кажу про "Північний потік-1" і 2 , – повністю зламано і ймовірність їх повернути в дію дуже мала. З іншого боку, український трубопровід ще працює, - каже Сабадус в коментарі «Голосу Америки». - Україна продовжує транзит газу в Європу".

Україна транспортує російський газ, незважаючи на обстріли інфрастурктури

Після обстрілів української енергоінфраструктури з боку Росії в середу, український оператор газотранзитної системи запевнив, що система "надійно забезпечує транспортування газу згідно із зобов’язаннями перед замовниками в ЄС".

Ми працюємо, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу

"Зважаючи на російські обстріли, ситуація залишається складною. Наразі ми працюємо спільно з урядом та енергетиками, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу”, – зазначив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко, йдеться в повідомленні компанії від 24 листопада.

Сабадус зауважує, що обсяг транзиту обмежено, бо "раніше цього року оператор українського трубопроводу був змушений оголосити "форс мажор", бо російські окупанти крали транзитний газ. Через це потік російського газу через Україну зменшився, однак він йде".

У вівторок російський "Газпром" пригрозив ще більше скоротити поставки газу через Україну, звинувативши Україну в буцімто крадіжках газу. "Нафтогаз" відкинув ці звинувачення.

Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємниця

Сабадус припускає, що Росії потрібен певний шлях газотранзиту для європейських споживачів, бо вона за минулі місяці втратила більшість ринку газу Європі з кількох причин.

"Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємниця. Однак, Україна також отримує за це необхідну плату", – зауважує вона.

Європейці продовжують зберігати свій газ в українських газосховищах

Газ також іде в напрямку до України, каже експертка.

"Здебільшого це європейські компанії закачують газ у сховища в Україні. Це надзвичайно позитивно, бо це означає, що європейські компанії довіряють оператору газосховищ. І незважаючи на численні ризики, вони повернулись до України, щоб закачати газ і посилити безпеку поставок до Європи взимку", – додає Сабадус.

Зокрема Молдова здійснює віртуальний реверс газу до України, а уряд Молдови вказує, що зберігає частину свого газу в українських сховищах.

Росія втрачає європейський ринок газу та нафти, зауважив Бірол. "Росія значно програє енергетичну війну", – каже він, зауважуючи, що Кремль втратить близько трильйона доларів до 2030 року через війну в Україні.

В статті використано інформацію АР.

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