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- Голос Америки
МАГАТЕ підтвердило, що українські АЕС підключено до енергомережі
Всі чотири атомні електростанції України підключені до енергомережі, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, на основі інформації експертів організації на Запорізькій АЕС а також повідомлень української влади щодо Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.
Запорізька АЕС, яка перебуваєпід контролем російських сил, поновила зв'язок з української енергомережею. Наразі станція - в режимі закриття, але потребує електроенергії для безпеки, повідомляє МАГАТЕ, чиї експерти перебувають на станції.
МАГАТЕ також повідомило, що з'єднання з енергомережею трьох інших працюючих українських АЕС поновлено. Через ракетні обстріли цього тижня, АЕС були автоматично від'єднані від української енергосистеми.
МАГАТЕ. також заявило, що, на запит України надішле місію спотерігачів на атомні електростанції. Гроссі вказав, що співробітники його агенції відвідають Хмельницьку, Південноукраїнську, Рівненську АЕС, а також Чорнобильську АЕС, яка не працює, після аварії 1986 року. Місія на Південноукраїнську АЕС прибуде вже наступного тижня.
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Генсек НАТО: «Найбільш актуальним фокусом зараз є підтримка України». Відео
«Найбільш актуальним і найбільш нагальним завданням і фокусом зараз є, звісно, підтримка України. Нам треба переконатися, що союзники надають військову підтримку, що НАТО надає підтримку, щоб гарантувати, що президент Путін не переможе в Україні», - заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Голос Америки
США відзначили День боротьби з насильством щодо жінок
Сполучені Штати відзначили день боротьби з насильством щодо жінок та початок міжнародної кампанії «16 днів активізму проти гендерного насильства». Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту.
“Незважаючи на значні успіхи в запобіганні та реагуванні на поширеність гендерного насильства в усьому світі, воно залишається глибоко вкоріненим у гендерних і соціальних нормах і присутнє в домівках, школах, спільнотах, на робочих місцях, і все частіше - у віртуальному та онлайн-просторах”, - мовиться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.
У Держдепі додають, що протягом свого життя кожна третя жінка та дівчина зазнає сексуального або фізичного насильства, а 70 відсотків жінок зазнають гендерного насильства в гуманітарному контексті. Кожна п’ята дівчина виходить заміж у віці до 18 років, а кожна третя жінка та дівчина живе в країні, де зґвалтування у шлюбі не вважається явним злочином.
Широко поширеним є гендерно зумовлене насильство щодо ЛГБТ-осіб, осіб з інвалідністю, членів маргіналізованих етнічних і расових спільнот, людей похилого віку та представників інших вразливих груп - наголошують у відомстві.
За словами Ентоні Блінкена, в Держдепі незабаром опублікують оновлення своєї стратегії щодо запобігання та реагування на гендерне насильство в усьому світі.
У партнерстві з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) також планують розпочати ініціативу Safe from the Start ReVisioned, спрямовану на запобігання, зменшення та реагування на гендерне насильство протягом надзвичайних гуманітарних ситуацій.
Сполучені Штати й надалі докладатимуть зусиль для сприяння безпеці жінок і дівчат в інтернеті через програму Глобального партнерства для боротьби з домаганнями та гендерним насильством, а також через робочу групу Білого дому з боротьби з домаганнями та насильством в інтернеті, - додали в Державному департаменті.
Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерного насильства» щорічно розпочинається 25 листопада в День бротьби з насильсьвом щодо жінок, і триває до 10 грудня, Дня захисту прав людини, йдеться на сайті ООН.
- Оксана Бедратенко
- Голос Америки
Росія програє енергетичну війну, а європейці довіряють газовій системі України, навіть на тлі атак Росії - експерти
Європа, хоч і в непростій ситуації, але впорається цієї зими завдяки суттєвим запасам газу, вважають в Міжнародній енергетичній асоціації.
Однак наступного року європейські країни можуть зіткнутись із нестачею газу, коли поставки газу з Росії можуть повністю зупинитись.
Європа пройде цю зиму з певним економічним і соціальним головним болем, синцями, але наступна зима буде складнішою, ніж цяФатіхх Бірол
Про це заявив директор Міжнародної енергетичної агенції США Фатіх Бірол під час форуму в Берліні в четвер, пишуть ЗМІ.
Бірол вважає, що "Європа пройде цю зиму з певним економічним і соціальним головним болем, синцями там і тут", але він поперджає, що "наступна зима буде складнішою, ніж ця".
Навіть на тлі обстрілів української інфраструктури, що тривають вже понад місяць, Росія не припиняє постачати газ через українську газотранзитну систему до Європи, зауважує британська експертка центру ICIS Аура Сабадус.
Вона із подивом відзначає, що Росія намагається зберегти транзит газу через Україну, після того, як російські трубопроводи через Балтійське море перестали працювати через інциденти, які європейське слідство назвало «диверсією».
"Це один із цікавих факторів – великий трубопровід, який Росія вихваляла як заміну українському трубопроводу – я, звичайно, кажу про "Північний потік-1" і 2 , – повністю зламано і ймовірність їх повернути в дію дуже мала. З іншого боку, український трубопровід ще працює, - каже Сабадус в коментарі «Голосу Америки». - Україна продовжує транзит газу в Європу".
Україна транспортує російський газ, незважаючи на обстріли інфрастурктури
Після обстрілів української енергоінфраструктури з боку Росії в середу, український оператор газотранзитної системи запевнив, що система "надійно забезпечує транспортування газу згідно із зобов’язаннями перед замовниками в ЄС".
Ми працюємо, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газуЮрій Зябченко
"Зважаючи на російські обстріли, ситуація залишається складною. Наразі ми працюємо спільно з урядом та енергетиками, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу”, – зазначив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко, йдеться в повідомленні компанії від 24 листопада.
Сабадус зауважує, що обсяг транзиту обмежено, бо "раніше цього року оператор українського трубопроводу був змушений оголосити "форс мажор", бо російські окупанти крали транзитний газ. Через це потік російського газу через Україну зменшився, однак він йде".
У вівторок російський "Газпром" пригрозив ще більше скоротити поставки газу через Україну, звинувативши Україну в буцімто крадіжках газу. "Нафтогаз" відкинув ці звинувачення.
Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємницяАура Сабадус
Сабадус припускає, що Росії потрібен певний шлях газотранзиту для європейських споживачів, бо вона за минулі місяці втратила більшість ринку газу Європі з кількох причин.
"Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємниця. Однак, Україна також отримує за це необхідну плату", – зауважує вона.
Європейці продовжують зберігати свій газ в українських газосховищах
Газ також іде в напрямку до України, каже експертка.
"Здебільшого це європейські компанії закачують газ у сховища в Україні. Це надзвичайно позитивно, бо це означає, що європейські компанії довіряють оператору газосховищ. І незважаючи на численні ризики, вони повернулись до України, щоб закачати газ і посилити безпеку поставок до Європи взимку", – додає Сабадус.
Зокрема Молдова здійснює віртуальний реверс газу до України, а уряд Молдови вказує, що зберігає частину свого газу в українських сховищах.
Росія втрачає європейський ринок газу та нафти, зауважив Бірол. "Росія значно програє енергетичну війну", – каже він, зауважуючи, що Кремль втратить близько трильйона доларів до 2030 року через війну в Україні.
В статті використано інформацію АР.
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- Голос Америки
Британський голова МЗС привіз до Києва новий пакет допомоги
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Києва в п’ятницю оприлюднив новий пакет додаткової підтримки для України на мільйони фунтів стерлінгів. Пакет включає військову та гуманітарну частину, яка має допомогти Україні боротися з російським повітряними ударами по життєво важливій інфраструктурі та пришвидшити її відновлення.
«З настанням зими Росія продовжує намагатися зламати рішучість України шляхом своїх жорстоких нападів на мирних жителів, лікарні та енергетичну інфраструктуру. Росія зазнає поразки», – сказав він.
Під час візиту до Києва минулого тижня новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про пакет оборонної військової підтримки вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Тож, як мовиться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства, нині «міністр закордонних справ використає цей візит, щоб переконатися, що Велика Британія дотримується інших ключових зобов’язань».
Клеверлі провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, на яких він засудив російські напади на цивільних осіб, лікарні та енергетичну інфраструктуру, які стали причиною відключення електро- та водопостачання по всій Україні протягом кількох годин.
«Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав Вам цю обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір дотриматися її», – написав у Twitter міністр закордонних справ Клеваерлі.
Під час візиту до Києва британський міністр він оголосив про надання ще 3-х мільйонів фунтів стерлінгів підтримки Фонду партнерства для стійкої України для відновлення життєво важливої місцевої інфраструктури.
У Києві Клеверлі наголосив, що підтримка його країни Україні «триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни».
Як мовиться у повідомленні Vіністерства закордонних справ Британії, Україні нададуть додаткових 35 машин екстреної допомоги, у тому числі 24 автомобілів швидкої допомоги та 6 броньованих автомобілів. Також, згідно з повідомленням, Сполучене Королівство надасть додаткових 2 мільйони фунтів на підтримку з розмінування. Нове фінансування буде спрямовано на нещодавно звільнені від контролю Росії території на півдні України, включно з Херсонською областю, мовиться у повідомленні.
Окрім цього, як мовиться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, Клеверлі разом з міністром охорони довкілля Терез Коффі оголосив, що Велика Британія також виділяє 5 мільйонів фунтів стерлінгів на українську ініціативу з доставки зерна до країн, яким загрожує голод.
Цей візит відбувається, коли Росія, за заявами міжнародної спільноти, намагається використати сувору зиму в Україні, продовжуючи свої жорстокі напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру країни, щоб посилити поточну гуманітарну кризу.
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