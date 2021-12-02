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Ллойд Остін: США діятимуть разом з міжнародною спільнотою у випадку ескалації агресії РФ проти України

Очільник Пентагону Ллойд Остін

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що у разі ескалації агресії Росії проти України, США діятимуть разом з міжнародною спільнотою.

"Що б ми не робили, це буде зроблено разом з міжнародною спільнотою", - сказав Остін під час перебування в Південній Кореї 2 грудня.

Остін не відповів на питання стосовно того, чи будуть заходи проти Росії у випадку подальшої агресії, лише економічними, але зауважив, що буде вжито "найкращих заходів".

Він також закликав Росію до прозорості щодо пересуваня сил поблизу України і висловив сподівання, що США та Росія зможуть "вирішити питання та врегулювати занепокоєння і знизити температуру в регіоні".

"Однак, найкраще, якщо ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу до України", - заявив він, випадково назвавши Росію СРСР.

Заява Остіна прозвучала перед зустріччю держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закороднних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч відбудеться на полях засідання ОБСЄ. Тоді ж Блінкен планує і зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

В матеріалі використано інформацію AP, Reuters.

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