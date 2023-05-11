Остін: США та НАТО не "дадуть себе затягнути" у війну Путіна, але будуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно"

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США та НАТО не «дадуть себе затягнути» у війну, розв'язану російським президентом Володимиром Путіним в Україні, але вони будуть підтримувати українську боротьбу за свободу «стільки, скільки потрібно».

«Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування», – сказав шеф Пентагону у своєму виступі на слуханнях в Сенаті у четвер.

На слуханнях, що проводилися у Комітеті Сенату з асигнувань для обговорення бюджету на 2024 фінансовий рік для Міністерства оборони, керівник відомства наголосив, що запит президента США Джо Байдена на оборонний бюджет у 842 мільярди доларів на 2024 фінансовий рік є безпрецедентно високим, але він відповідає безпековим викликам, які стоять перед Сполученими Штатами у світі.

Міністр Остін процитував Байдена, який сказав, що США перебувають у "вирішальному десятилітті", і "вибір, який ми робимо сьогодні, визначить наш курс для майбутніх поколінь — не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу".

"Тож Департамент йде назустріч цьому моменту, використовуючи можливості випередити наших конкурентів, зміцнити безпеку та рухати світ до більш безпечного майбутнього", – сказав Остін.

Говорячи про загрози, пов’язані з війною, яку Росія веде проти України, він нагадав, що Сполучені Штати протягом минулого року виділили понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу України у її боротьбі з російською агресією.

"Це допомогло задовольнити найнагальніші потреби України – включно з протиповітряною обороною, артилерійськими системами, танками та іншою броньованою технікою та іншими важливими можливостями ­– і це призвело до відчутних успіхів на полі бою. За рік від початку несправедливої загарбницької війни з боку Росії, Збройні сили України виграли битви під Києвом, Харковом і Херсоном — і вони надихнули світ своєю мужністю та стійкістю", – сказав Остін.

Керівник оборонного відомства США нагадав, що Вашингтон також згуртував країни-однодумці по всьому світу, "щоб підтримати відважних захисників України".

У рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", за назвою американської бази в Німеччині, коаліція близько 50 країн регулярно збирається, щоб координувати підтримку України.

"Наші союзники та партнери спільно виділили близько 20 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, включаючи сотні танків, тисячі інших бронетехніки, життєво важливі системи протиповітряної оборони, сотні артилерійських систем та інші важливі засоби", – наголосив, який додав, що ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно", щоб Україна виборола свою свободу.

Для того, щоб забезпечити потреби безпеки України, та підтримати власну боєготовність, США будуть розширювати виробничу базу оборонної промисловості, наголосив Остін.

Він додав, що і союзники по НАТО, які "стикаються з історичним викликом з боку агресивної Росії Путіна", зміцнюють європейську безпеку. Ці інвестиції, за словами Остіна, почалися після вторгнення Росії в Україну та захоплення Криму в 2014 році, а у 2022 році вони вже "принесли дивіденди", коли "ми швидко спрямували додаткові 20 000 військовослужбовців США на європейський театр дій, щоб стримати російську агресію та заспокоїти наших союзників по НАТО".

Сполучені Штати змогли швидко розгорнути додаткову бойову потужність, перемістили американські сили, які вже були в Європі, і об’єднати сили розгортання із заздалегідь розміщеними запасами боєприпасів і припасів, наголосив Остін. І ці дії, за його словами, "допомагають стримувати російську агресію проти НАТО – зараз і в майбутньому".