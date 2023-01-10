Міністри оборони США та Британії обговорили допомогу Україні - Пентагон

Надання безпекової допомоги Україні обговорили по телефону в понеділок, 9 січня, глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

«Сьогодні вранці я дзвонив до Бена Воллеса, щоб обговорити поточні зусилля з підтримки України. Я ціную міністерство оборони Британії за підтримку України та спільних зусиль НАТО», – мовиться у твіті міністра оборони США.

Як повідомив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, держсекретар Остін «високо оцінив постійну допомогу Великобританії Україні».



У повідомленні Пентагону мовиться, що лідери «з нетерпінням чекають зустрічі в Європі найближчими тижнями та продовження поглиблення особливих відносин між США та Великою Британією».

Британські ЗМІ повідомляють, що Британія готує рішення про відправку в Україну танків.

Голова Комітету з питань оборони Консервативної партії заявив у розмові з ВВС, що Великобританія «безумовно» повинна постачати Україні британські танки.



У програмі BBC Radio 4 World at One голова комітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд заявив, що «це – наша війна, та лише українці в ній воюють».



За словами депутата від консерваторів, Росія зараз має конфронтацію з цілим «широким Заходом».

«Тому я дуже вітаю той факт, що ми зараз думаємо про відправку основних бойових танків», – цитує Еллвуда ВВС.



«Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі і не лякатися його риторики, і ми нарешті надсилаємо Україні це вкрай необхідне серйозне обладнання», – додав британський законодавець.



Він додав, що Захід має «визнати», що українці не повинні воювати самотужки, і що «ми повинні мати більше впевненості в собі, щоб протистояти» президенту Росії.

Як повідомила британська газета Telegraph, офіційний Лондон вперше розглядає можливість відправити Україні танки, щоб допомогти зупинити російську агресію.

За повідомленням газети, тривають дискусії щодо доставки в Україну танка Challenger 2 британської армії, що стане сигналом про посилення підтримки України з боку Заходу.



Якби Лондон ухвалив рішення відправити британські танки в Україну, Велика Британія стала б першою західною країною, яка відправить основні бойові танки в Україну.



Остаточного рішення з цього приводу Велика Британія ще не ухвалила.



Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відправити в Україну легкі танки.

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