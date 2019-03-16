Дані аутопсії виявили нові деталі смерті екс-міністра Росії Лєсіна у Вашингтоні

Колишній міністр Росії у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій Михайло Лєсін, який загинув у Вашингтоні в 2015 році, міг отримати перелом шиї трохи нижче від лінії щелепи «у момент смерті або незадовго до неї». Про це йдеться в звіті, наданому Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа (RFE/RL) міською владою Вашингтона. Документ, який скаладається зі 149 сторінок, підготовлений Офісом головного судового медика.

Звіт наданий згідно з рішенням суду, який 14 лютого визнав право Радіо Свобода отримати дані про смерть Лесіна, відповідно до американського закону про свободу доступу до інформації.

За офіційною версією, смерть настала від удару тупим предметом, що могло бути результатом падіння. На думку деяких коментаторів, це не виключає версії вбивства, є підстави припускати, що Лєсін хотів поділитися важливою інформацією з Міністерством юстиції США.

У звіті йдеться:

Під'язикова кістка Лєсіна (кістка, що має форму підкови і розташована під м'язом язика) була зламана. Також була зламана шия нижче від щелепи, ця травма могла бути отримана в момент смерті або перед нею. При цьому в іншому місці в документі стверджується, що шия могла бути зламана під час розтину тіла.

На початку 2016 року (Лєсін помер в листопаді 2015-го) ФБР розглядало можливість початку розслідування загибелі колишнього міністра: агенти Федерального бюро взяли участь у допиті свідків і вивченні записів відеокамер готелю, де він помер.

Син Лєсіна Антон, що живе в Беверлі-Хіллз, розповів, що його батько постійно напивався під час ділових поїздок.

Один із співробітників Офісу головного судового медика Вашингтона давав свідчення Великому журі з кримінальних справ, відповідаючи на запитання про загибель чиновника.

Відразу після смерті Лєсіна детективу, який розслідував справу, дзвонив якийсь «друг» покійного. Він питав, де знаходиться тіло. Ім'я того, хто телефонував, з'ясувати не вдалося.

У листопаді 2015 року тіло Лєсіна виявили в номері вашингтонського готелю.

У жовтні 2016 року влада США закрила розслідування у справі про смерть колишнього міністра Росії, визнавши її нещасним випадком.

Тоді поліція і прокуратура повідомили: у висновку про смерть Лєсіна мовиться, що вранці 4 листопада 2015 року він прийшов до вашингтонського готелю після кількох днів постійного вживання алкоголю. У номері готелю він впав і вдарився головою. Слідчі встановили, що у номері Михайло Лесін був один.

Смерть російського чиновника, давнього близького соратника президента Володимира Путіна, викликала припущення, що Лєсін був убитий після того, як запропонував свою допомогу ФБР США.

Все ще вважається "нещасним випадком". Так відреагував на повідомлення про результати аутопсії експерт центру Байдена США Майкл Карпентер.

"Тож, виявляється, що Михайло Лєсін, колишній міністр пропаганди, який приїхав до Вашингтона для "обговорень" з Міністерством юстиції США, напився до безпам'ятства і потім якось наніс собі грубої сили травми і потім зламав собі шию. Все ще класифікується як "нещасний випадок", - написав Карпентер у Twitter.

"Ще один сигнал про те, що Михайла Лєсіна вбили в Вашингтоні в 2015 році: файли аутопсії в Вашингтоні вказують, що Лєсін мав перелом кістки шиї", - написав аналітик вашингтонської дослідницької установи Atlantic Council Андерс Аслунд у Twitter.

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