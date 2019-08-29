Перепризначення Авакова спантеличило деяких західних оглядачів

Повторне призначення Арсена Авакова вказує на те, що подолання мафіозної держави не на порядку денному президента Зеленського. Таку думку висловив оглядач міжнародник Леонід Рагозін, коментуючи інформацію, що Арсен Аваков збереже посаду.

У четвер Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів України. Свої посади зберегли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Як повідомляє "Укрінформ", голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначив, що Аваков залишатиметься на посаді міністра внутрішніх справ упродовж пів року, як "перехідний міністр".

"Я знаю, що у політиці потрібні союзники, особливо такі, які мають власні приватні армії, але ж все одно", - відзначив Рагозін, - "Траєкторія Росії з 90-х і до нині чітко показує, що відбувається у країнах, які не встановлюють рамки для силовиків"

Як відомо, в Україні Арсену Авакову тривалий час закидали особливий вплив на полк спеціального призначення "Азов", який входить на Національної гвардії України, та пов'язану з ним партію "Національний корпус". Сам Аваков і представники названого полку на партії відкидають такі закиди.

Напередодні Авкова розкритикували в українському відділенні міжнародної правозахисної організації Transparency International.

Великим розчаруванням перепризначення Авакова назвав політичний коментатор, дослідник історії України Тарік Сиріл Амар.

"Якщо Зеленський перепризначить Авакова він, не може претендувати на титул реформатора", - твітував днями політолог Тарас Кузьо.

Між тим політичний експерт Адріан Каратницький у четвер назвав новий уряд України "вражаючим". "Молодий, дуже компетентний та вражаючий новий уряд заступає на роботу в Україні під головуванням прем'єра Олексія Гончарука. Міністри оборони та закордонних справ довели свій патріотизм, а прем'єр, міністри економіки та фінансів відомі своєю відданістю вільному ринку", - відзначив експерт на своїй сторінці у Facebook.

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