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Суспільство

Пасажирка відкрила аварійний вихід у літаку, подумавши, що це двері туалету – рейс затримали

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В аеропорту британського міста Манчестер на сім годин затримали виліт рейсу Пакистанських міжнародних авіаліній через те, що спантеличена пасажирка випадково відкрила аварійний вихід, помилково думаючи, що це двері туалету. Про це пише видання Daily Mail.

Аварійний трап розкрився, і всіх 37 пасажирів висадили, а до літака Boeing 737-340 викликали інженерів. Представник авіакомпанії заявив: «Літак був припаркований на злітно-посадковій смузі, коли трап відкрився, тому жодної загрози не було», - повідомляє видання.

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