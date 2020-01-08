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Компанія Boeing висловила співчуття загиблим у авіакатастрофі в Ірані

  • Голос Америки
Уламки українського літака, що впав після зльоту з тегеранського аеропорту і згорів 8 січня 2020 року

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У повідомленні у Twitter американський виробник літаків компанія Boeing висловила щирі співчуття сім'ям загиблих у авіакатастрофі в Тегерані.

"Це – трагічна подія. Наші щирі співчуття команді, пасажирам та їх родинам. Ми перебуваємо в контакті з нашим клієнтом - авіалінією і підтримуємо їх у цей важкий час. Ми готові допомогти, як тільки можемо".

Літак української авіакомпанії Міжнародні авіалінії України зазнав катастрофи у середу одразу після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Причина катастрофи наразі невідома. Іран, як країна, на території якої відбулась аварія, відповідатиме за проведення розслідування. Україна братиме участь в розслідуванні як держава, де зареєстровано оператора. Сполучені Штати будуть долучені до розслідування як країна, де розташовано компанію – виробника літака Boeing, повідомляє CNN.

Лайнер Boeing 737 мав більше 170 людей на борту і виконував регулярний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

За інформацією Міністерства закордонних справ України на борту літака було 82 іранця, 63 канадця, 11 українців, 10 шведів, четверо афганців, четверо німців та три британця.

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