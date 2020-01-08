У США визначаються щодо участі у розслідуванні катастрофи рейсу МАУ PS752

Національна рада США з безпеки на транспорті (НРБТ) у відповідь на запит Української служби "Голосу Америки" повідомила, що уважно спостерігає за ситуацією навколо падіння літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS 752.

За міжнародними нормами, Сполучені Штати можуть долучитись до розслідування причин катастрофи як країна, яка реєструвала літак Boeing.

США "дотримуються стандартної процедури розслідування міжнародних авіаційних аварій, включно із триваючими обмеженнями у зв’язку із ембарго, запровадженими країнами. Відповідно до наших правил, НРБТ працює з Державним департаментом та іншими агентствами, аби визначити найкращий курс дії", повідомив речник установи Крістофер О’Ніл.

Причина катастрофи наразі невідома. Іран, як країна, на території якої відбулась аварія, відповідатиме за проведення розслідування. Україна братиме участь в розслідуванні як держава, де зареєстровано оператора. Міністр закордонних справ України повідомив про домовленість з Іраном про узгодження розслідування.

Літак української авіакомпанії Міжнародні авіалінії України зазнав катастрофи у середу одразу після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак, згідно з повідомленнями, впав і згорів. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.

Національна рада США з безпеки на транспорті —установа федерального уряду США, до обов'язків якої входить проведення розслідувань аварій на цивільному транспорті, включно із авіакатастрофами.

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