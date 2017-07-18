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"Через Росію та Китай авіаносці підуть в минуле" - британське дослідження

авіаносець США Carl Vinson

Недорога зброя Росії та Китаю, така як кібертехнології та протикорабельні ракети може зробити застарілими підхід Заходу, який базується на використанні дорогої зброї, наприклад, авіаносців, зазначається в дослідженні британського оборонного інституту Royal United Service Institute (RUSI).

«Китай та Росія, очевидно, зосередили багато (але не всі) зусилля на тому, щоб зашкодити ключовим західним активам, які є нечисленними, але дорогими», - йдеться в дослідженні, повідомляє видання National Interest.

«Західні уряди добре знають проблеми цих фінансових дисбалансів контрнаступу, коли вони використовують зброю за $70 000, якою стріляють з літака вартістю $30 000 за годину польоту, щоб зруйнувати машину Toyota, вартість якої, за оптимістичними оцінками $10 000»​, - зазначається в звіті.

Можливість ракетою, або комп’ютерним вірусом зруйнувати, чи вивести з ладу дороге озброєння часів «олодної війни», як авіаносці, або танки, спонукало як США, так і Великобританію шукати нові вирішення, коментує National Interest.

Звичайно, це завдання є більш актуальним для Великобританії, оборонний бюджет якої складає одну дванадцяту частину від оборонного бюджету США.

RUSI пропонує Великобританії підтримувати та модернізувати існуючу зброю, вводити нові технології. А тієї зброї, яка неефективна в бою і яку дорого переробляти, RUSI рекомендує позбуватись.

Це легше зробити для Британії, ніж США, адже британцям навряд чи потрібно буде віч-на-віч зіткнутись з такими супротивниками як Росія, або Китай, без західних і, особливо американських сил, які можуть надати підтримку, резюмує видання.

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