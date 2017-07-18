"Через Росію та Китай авіаносці підуть в минуле" - британське дослідження

Недорога зброя Росії та Китаю, така як кібертехнології та протикорабельні ракети може зробити застарілими підхід Заходу, який базується на використанні дорогої зброї, наприклад, авіаносців, зазначається в дослідженні британського оборонного інституту Royal United Service Institute (RUSI).

«Китай та Росія, очевидно, зосередили багато (але не всі) зусилля на тому, щоб зашкодити ключовим західним активам, які є нечисленними, але дорогими», - йдеться в дослідженні, повідомляє видання National Interest.

«Західні уряди добре знають проблеми цих фінансових дисбалансів контрнаступу, коли вони використовують зброю за $70 000, якою стріляють з літака вартістю $30 000 за годину польоту, щоб зруйнувати машину Toyota, вартість якої, за оптимістичними оцінками $10 000»​, - зазначається в звіті.

Можливість ракетою, або комп’ютерним вірусом зруйнувати, чи вивести з ладу дороге озброєння часів «олодної війни», як авіаносці, або танки, спонукало як США, так і Великобританію шукати нові вирішення, коментує National Interest.

Звичайно, це завдання є більш актуальним для Великобританії, оборонний бюджет якої складає одну дванадцяту частину від оборонного бюджету США.

RUSI пропонує Великобританії підтримувати та модернізувати існуючу зброю, вводити нові технології. А тієї зброї, яка неефективна в бою і яку дорого переробляти, RUSI рекомендує позбуватись.

Це легше зробити для Британії, ніж США, адже британцям навряд чи потрібно буде віч-на-віч зіткнутись з такими супротивниками як Росія, або Китай, без західних і, особливо американських сил, які можуть надати підтримку, резюмує видання.

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