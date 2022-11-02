Австралія надає Україні ще 30 бронеавтомобілів Bushmaster

Австралія надасть Україні 30 бронеавтомобілів Bushmaster, додатково до 60 Bushmaster, які Україна вже отримала від Канберри. Включно із новими поставками бронеавтомобілів, загальна допомога Австралії складає $420 млн. Про це сьогодні повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес.
«[Австралія надає] 30 додаткових Bushmaster, а загалом передала 90 Bushmaster. Загальна на підтримку України виділили 655 мільйонів австралійських доларів (420 мільйонів доларів США). Це один із найбільших внесків для підтримки України країн, які не є членами НАТО», - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес.
Загальна на підтримку України виділили 655 мільйонів австралійських доларів (420 мільйонів доларів США)міністр оборони Австралії Річард Марлес
Окрім поставок бронеавтомобілів, міністр оборони Австралії наголосив на участі у програмах тренувань українських військових у Великій Британії.
«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому ми дуже раді оголосити, що ми надсилатимемо інструкторів до Великої Британії в рамках британської ініціативи з тренувань українських військових», - заявив Марлес.
Міністр оборони Австралії зауважив, що хоч Україна і знаходиться географічно далеко від Австралії, принципи, які «поставлені на карту в Україні стосуються австралійських національних інтересів».
Нагадаємо, що як повідомляв Голос Америки, австралійський уряд заявив, що надішле 70 військових до Великої Британії для участі в тренуванні українських військових.
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