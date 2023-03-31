Чи турбуватися Україні, що австрійські парламентарі демонстративно вийшли під час промови Зеленського?

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що в нього «кипіла кров» навіть на наступний день після того, як група депутатів австрійського парламенту 30 березня демонстративно вийшла з зали під час відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

Вийшли переважно представники крайньо правої Партії свободи (Freiheitliche Partei Österreichs - FPO), яка має 30 зі 183 місць в Національній раді - нижній палаті парламенту.

На порожніх місцях депутати залишили плакати з написами «місце для нейтралітету» і «місце для миру».

Відсутність половини депутатів Соціал-демократичної партії - це більша проблема, ніж демарш Партії свободи.

Австрія з 1995 року - член Європейського Союзу, але є однією з небагатьох країн Європи, які не входять до НАТО.

Війська СРСР та західних учасників антигітлерівської коаліції вийшли з Австрії після обіцянок «вічного нейтралітету» країни, що затверджений Конституцією 1955 року.

«Дуже сумно, що FPO - єдина партія в парламенті, яка серйозно розглядає наш вічний нейтралітет, а отже відстоює мир», - заявив голова партії Герберт Кікль.

Але окрім крайніх правих «свободівців» подяки від президента Володимира Зеленського за австрійську гуманітарну допомогу Україні не захотіли слухати також деякі депутати Соціал-демократичної партії Австрії.

«Я дякую за допомогу в захисті нашої енергетики… у розмінуванні нашої землі та в лікуванні й реабілітації наших людей», - сказав Зеленський, зауваживши, що важливо «не залишитися морально нейтральними до зла».

Танці з Путіним

Дослідник радикальних європейських партій та їхніх зв’язків з Росією, Антон Шеховцов пропонує скептично дивитися на заяви австрійських крайніх правих про їхнє поклоніння принципу нейтралітету, «що справді дуже популярний і став частиною національного характеру австрійців».

«Крайні праві мають дуже своєрідне трактування нейтральності, використовуючи її, щоб ухилятися від складних проблем, таких як російська агресія проти України, що стала найбільшою війною в Європі з часів Другої світової», - сказав Шеховцов Голосу Америки.

Антон Шеховцов, директор австрійського Центру демократичних принципів (Centre for Democratic Integrity), нагадав, що FPO 2016 року мала угоду про співпрацю з правлячою у Москві партією Єдіная Росія.

Австрійська Партія свободи заплямована низкою російських скандалів, зокрема розвалом урядової коаліції 2019 року внаслідок оприлюднення відеозапису, в якому тодішній лідер партії виявляв готовність давати росіянам державні контракти за пожертви в партійну скарбницю.

Перед тим в історію ввійшла Карін Кнайсль представниця Партії свободи на посаді міністра закордонних справ, яка 2018 року запросила президента Путіна на своє весілля попри міжнародний осуд російського лідера за захоплення Криму, що стало початком російсько-української війни.

Після роботи в уряді Кнайсль співпрацювала з державними російськими компаніями - була постійною авторкою на RT і до травня 2022 року залишалася в наглядовій раді в компаній Роснєфть.



Але Антон Шеховцов підкреслює, що звернення президента Зеленського до парламентарів у Відні відмовилися слухати також частина депутатів провідної Соціал-демократичної партії.

«Відсутність половини депутатів Соціал-демократичної партії - це більша проблема ніж демарш Партії свободи», - каже він.



Шеховцов вважає, що зараз не варто перебільшувати вплив крайніх правих чи лівих партій Європи, які виявляють якщо не симпатії до Москви, то, часто, незгоду з політикою тиску на Росію у зв'язку з агресією в Україні.

Натомість він звертає увагу та те, що деколи погляди, пропаговані крайніми політичними силами, опиняються на озброєнні провідних центристських урядових партій.



«У багатьох випадках погляди крайніх правих і лівих партій є просто більш радикальними різновидами того, що є і в провідних партіях. Крайні партії це не демони і вони не втілення зла», - підкреслює він.



На думку Антона Шеховцова українцям варто перейматися не так «позицією радикальних чи крайніх партій, як тим, що їхні позиції можуть стати загальноприйнятними».



«Саме тому я вважаю, що поведінка Соціал-демократів - більша проблема, ніж позиція крайніх правих», - сказав аналітик підкресливши, що це стосується й інших країн.