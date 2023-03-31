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Чи турбуватися Україні, що австрійські парламентарі демонстративно вийшли під час промови Зеленського?
Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що в нього «кипіла кров» навіть на наступний день після того, як група депутатів австрійського парламенту 30 березня демонстративно вийшла з зали під час відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.
Вийшли переважно представники крайньо правої Партії свободи (Freiheitliche Partei Österreichs - FPO), яка має 30 зі 183 місць в Національній раді - нижній палаті парламенту.
На порожніх місцях депутати залишили плакати з написами «місце для нейтралітету» і «місце для миру».
Відсутність половини депутатів Соціал-демократичної партії - це більша проблема, ніж демарш Партії свободи.Антон Шеховцов
Австрія з 1995 року - член Європейського Союзу, але є однією з небагатьох країн Європи, які не входять до НАТО.
Війська СРСР та західних учасників антигітлерівської коаліції вийшли з Австрії після обіцянок «вічного нейтралітету» країни, що затверджений Конституцією 1955 року.
«Дуже сумно, що FPO - єдина партія в парламенті, яка серйозно розглядає наш вічний нейтралітет, а отже відстоює мир», - заявив голова партії Герберт Кікль.
Але окрім крайніх правих «свободівців» подяки від президента Володимира Зеленського за австрійську гуманітарну допомогу Україні не захотіли слухати також деякі депутати Соціал-демократичної партії Австрії.
«Я дякую за допомогу в захисті нашої енергетики… у розмінуванні нашої землі та в лікуванні й реабілітації наших людей», - сказав Зеленський, зауваживши, що важливо «не залишитися морально нейтральними до зла».
Танці з Путіним
Дослідник радикальних європейських партій та їхніх зв’язків з Росією, Антон Шеховцов пропонує скептично дивитися на заяви австрійських крайніх правих про їхнє поклоніння принципу нейтралітету, «що справді дуже популярний і став частиною національного характеру австрійців».
«Крайні праві мають дуже своєрідне трактування нейтральності, використовуючи її, щоб ухилятися від складних проблем, таких як російська агресія проти України, що стала найбільшою війною в Європі з часів Другої світової», - сказав Шеховцов Голосу Америки.
Антон Шеховцов, директор австрійського Центру демократичних принципів (Centre for Democratic Integrity), нагадав, що FPO 2016 року мала угоду про співпрацю з правлячою у Москві партією Єдіная Росія.
Австрійська Партія свободи заплямована низкою російських скандалів, зокрема розвалом урядової коаліції 2019 року внаслідок оприлюднення відеозапису, в якому тодішній лідер партії виявляв готовність давати росіянам державні контракти за пожертви в партійну скарбницю.
Перед тим в історію ввійшла Карін Кнайсль представниця Партії свободи на посаді міністра закордонних справ, яка 2018 року запросила президента Путіна на своє весілля попри міжнародний осуд російського лідера за захоплення Криму, що стало початком російсько-української війни.
Після роботи в уряді Кнайсль співпрацювала з державними російськими компаніями - була постійною авторкою на RT і до травня 2022 року залишалася в наглядовій раді в компаній Роснєфть.
Але Антон Шеховцов підкреслює, що звернення президента Зеленського до парламентарів у Відні відмовилися слухати також частина депутатів провідної Соціал-демократичної партії.
«Відсутність половини депутатів Соціал-демократичної партії - це більша проблема ніж демарш Партії свободи», - каже він.
Шеховцов вважає, що зараз не варто перебільшувати вплив крайніх правих чи лівих партій Європи, які виявляють якщо не симпатії до Москви, то, часто, незгоду з політикою тиску на Росію у зв'язку з агресією в Україні.
Натомість він звертає увагу та те, що деколи погляди, пропаговані крайніми політичними силами, опиняються на озброєнні провідних центристських урядових партій.
«У багатьох випадках погляди крайніх правих і лівих партій є просто більш радикальними різновидами того, що є і в провідних партіях. Крайні партії це не демони і вони не втілення зла», - підкреслює він.
На думку Антона Шеховцова українцям варто перейматися не так «позицією радикальних чи крайніх партій, як тим, що їхні позиції можуть стати загальноприйнятними».
«Саме тому я вважаю, що поведінка Соціал-демократів - більша проблема, ніж позиція крайніх правих», - сказав аналітик підкресливши, що це стосується й інших країн.
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Ядерні ризики для світу через дії Росії - заяви із скликаного Україною засідання Радбезу ООН
Ризик застосування ядерної зброї сьогодні вищий, ніж будь-коли з часів холодної війни, а війна в Україні є найгострішим прикладом цього ризику. Такі заяви пролунали 31 березня під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України для обговорення розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.
"Триваюче ігнорування Путіним власних обіцянок"
Заступник постійної представниці США при ООН з особливих політичних питань Роберт Вуд, оцінюючи дії Росії і Білорусі, заявив, що сьогодні ризик застосування ядерної зброї “вищий, ніж будь-коли з часів холодної війни”, і додав, що "ігнорування Путіним власних обіцянок своїм друзям щодо міжнародних зобов’язань Росії [зокрема зобов’язання перед лідером Китаю ефективно зменшити ризик ядерної війни, - ред.] та його готовність пожертвувати стратегічною стабільністю заради досягнення своїх цілей в Україні є ризиком для порядку денного цієї Ради щодо підтримки міжнародного миру та безпеки”, - повідомив Вуд.
Війна в Україні є найгострішим прикладом ризику застосування ядерної зброї.Ідзумі Накаміцу
Війна в Україні є найгострішим прикладом ризику застосування ядерної зброї, - сказала заступниця генсека ООН та верховна представниця із роззброєння Ідзумі Накаміцу. Хоча, з її слів, проблема розміщення ядерної зброї існує десятиліттями в різних регіонах світу і за різними домовленостями.
Небезпечна риторика та завуальовані погрози
З огляду на домовленість РФ з Білоруссю про розміщення на її території ядерної зброї Накаміцу заявила: “Ліквідація ядерної зброї залишається найвищим пріоритетом у сфері роззброєння ООН і метою, якій залишаються відданими держави-учасниці [...] Виконання цих зобов'язань є важливим елементом запобігання розповсюдженню та використанню ядерної зброї та її ліквідації. Це лежить в основі підтримки міжнародного миру та безпеки”.
Заради безпеки вона також повторила заклик Генерального секретаря ООН до Російської Федерації та Сполучених Штатів повернутися до повного виконання Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
Основними факторами небезпеки уповноважена з питань роззброєння назвала відсутність діалогу, руйнування архітектури роззброєння і контролю над озброєннями. А також поєднання вищезазначеного із “небезпечною риторикою та завуальованими погрозами”.
Накаміцу закликала до неухильного дотримання країнами своїх зобов’язань і виголосила прохання “негайно докласти серйозних зусиль для зменшення ядерного ризику та ескалації напруженості”.
"Бряцання ядерною зброєю"
Тим часом представник Росії в ООН Василь Небензя заявив у відповідь: “Сьогодні ми почули чимало критичних зауважень на адресу нашої країни. Загальна логіка наших колишніх західних партнерів про те, що у всіх бідах сьогоднішнього світу винна Росія нас не дивує”.
“Так, ми підтверджуємо, що у ядерній війні не може бути переможців, що було зафіксовано у спільній заяві лідерів Росії та США. Проте ми нагадаємо про динаміку та долю та долі договорів у галузі стратегічної стабільності”, - сказав Небензя, висловивши свої претензії до американської сторони стосовно озброєння. Небензя вважає, що у рамках співробітництва країн НАТО в Європі “вже може бути розміщено близько 100-150 американських тактичних ядерних бомб”, а “точне місцезнаходження американської ядерної зброї не розкривається”.
Представник України в ООН Сергій Кислиця, виступаючи на засіданні Радбезу, пояснив, що Україна ініціювала проведення цієї зустрічі після останньої заяви РФ щодо намірів розмістити тактичну ядерну зброю на території без’ядерної держави Білорусі. “Це черговий провокаційний крок злочинного режиму Путіна, який підриває основні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та нерозповсюдження, а також міжнародну систему безпеки у цілому”, - сказав Кислиця.
Він нагадав, що ядерний шантаж був одним із інструментів, які Росія використовувала з самого початку свого вторгнення. "Окрім обстрілів та захоплення українських ядерних об’єктів, це також загострило ядерні загрози на глобальному рівні”, - наголосив представник України.
Кислиця також віддав шану Китаю: “Китайська сторона у дуже ввічливій формі нагадала Москві, що ядерну війну неможливо виграти, а розповсюдженню ядерної зброї необхідно запобігти. На відміну від Росії, позиція китайської сторони щодо ядерної зброї тверда і чітка”.
Критично важливо для всіх відповідальних країн не піддатися російському бряцанню ядерною зброєю та консолідувати спільні і рішучі дії.Сергій Кислиця
Український посол також нагадав присутнім, що Україна “завжди була відповідальним членом міжнародного співтовариства та зробила безпрецедентний внесок у сфері ядерного роззброєння, підписавши Будапештський меморандум 1994 року про відмову від третього у світі ядерного арсеналу”.
Кислиця також наголосив, що критично важливо для всіх відповідальних країн не піддатися російському "бряцанню ядерною зброєю" та консолідувати спільні і рішучі дії для забезпечення надійного стримування та запобігання подальшій "ерозії ядерного роззброєння та нерозповсюдження з боку Росії”.
“Це ганебно, принизливо і небезпечно” - посол Естонії при ООН про російське головування у річницю подій в Бучі
Рейн Таммсаар, постійний представник Естонії при ООН висловився про російське головування у Радбезі ООН: “Хіба це не показово, що завтра, у річницю масових вбивств у Бучі, Росія очолить Раду Безпеки ООН? Це ганебно, принизливо і небезпечно для нашої довіри та ефективного функціонування цього органу”, - сказав дипломат.
Рейн Таммсаар виступив 31 березня під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України.
“Країна, яка веде загарбницьку війну проти свого сусіда, чинить найжахливіші звірства, загрожує світові ядерною зброєю, і чий лідер є військовим злочинцем із приголомшливим ордером на арешт від МКС, не повинна мати можливість головувати в органі, чия головна мета - збереження міжнародного миру та безпеки, - сказав представник Естонії при ООН. - Відповідальним членам цього органу належить протидіяти спробам Росії трансформувати це головне місце міжнародної дипломатії в насмішку та платформу з дезінформації".
Як повідомляв Голос Америки, цілий квітень, за планом, Росія головуватиме у Радбезі ООН (щомісяця головування змінюється почергово між членами Ради Безпеки). Представники України засуджують таку ситуацію на фоні жорстокої війни Росії проти України, західні ЗМІ цитують висловлювання представника України в ООН про “абсурд на новому рівні”.
- Голос Америки
Байден про затриманого в Росії коресподента WSJ: «Відпустіть його!»
Президент США Джо Байден закликав Росію звільнити кореспондента газети Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали в середу за звинуваченням у шпигунстві під час поїздки до Єкатеринбурга, столиці Уральського регіону Росії.
Сідаючи на борт гелікоптера в п’ятницю, Байден відповів однією фразою на запитання журналістів щодо справи Гершковича.
«Відпустіть його», – сказав Байден журналістами перед тим, як відправитися на базу ВПС Ендрюс.
Байден додав, що дипломатичні відносини з Росією є настільки поганими, що дві держави ледь підтримують дипломатичний зв’язок, і подальша висилка російських дипломатів «не є в планах».
Журналіста звинувачують у шпигунстві, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, але ЗМІ, посилаючись на експертів кажуть, що арешт американського журналіста схожий на захоплення заручників, оскільки Москва планує використати його як важіль у переговорах із США.
Редакція газети Wall Street Journal категорично відкинула ці звинувачення, зазначивши в заяві, що «рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого відданого журналіста, якому ми повністю довіряємо».
Як повідомляє газета WSJ, новинні організації з усього світу приєдналися в п’ятницю до засудження арешту Гершковича в Росії.
У листі до російського посла в США Анатолія Антонова провідні редактори таких видань, як Associated Press, BBC, New York Times і самої Wall Street Journal, заявили, що «необґрунтований і несправедливий арешт пана Гершковича є значною ескалацією дій вашого уряду проти преси».
Вони закликали Росію негайно звільнити журналіста. У листі, координатором якого був Комітет із захисту журналістів, є вимога надати Гершковичу доступ до адвоката, консула та спілкування з родиною.
Міністерство закордонних справ Росії, яке цитує російське державне інформаційне агентство РІА Новини, заявило, що надасть консульський доступ до журналіста відповідно до внутрішніх процедур.
Але, як повідомили американські дипломати, і через 2 доби після затримання Гершкович все ще не міг поговорити з консулом.
«Державний департамент дуже наполегливо працює над тим, щоб отримати радника... для Евана, що ми робимо для всіх затриманих американців», — заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.
Як повідомляв Голос Америки, Гершкович є першим американським репортером, якого заарештували за звинуваченнями в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли КДБ заарештував Ніколаса Данілова, московського кореспондента U.S. News and World Report. Його звільнили без висунення звинувачень через 20 днів після обміну на співробітника місії Радянського Союзу в ООН, якого заарештувало ФБР. Низка західних журналістів була оголошена у Росії persona non grata.
За повідомленням ФСБ, Гершкович мав акредитацію МЗС Росії для роботи журналістом. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Гершкович використовував журналістські повноваження як прикриття для «діяльності, яка не має нічого спільного з журналістикою».
Гершкович, чиї батьки виїхали з СРСР, вільно розмовляє російською мовою і раніше працював у французькому агентстві Agence France-Presse та The New York Times. Його остання публікація з Москви, опублікована на початку цього тижня, стосувалася уповільнення російської економіки на тлі санкцій Заходу, запроваджених після вторгнення російських військ в Україну минулого року.
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"Штрих-коди на зброї та гаряча лінія" - як інспектори США перевіряють допомогу Україні
Після того, як урядові установи США активно поширили інформацію про гарячу лінію, кількість повідомлень про ймовірне шахрайство щодо наданої Україні допомоги збільшилась майже у шість з половиною разів, але станом на зараз перевірки не виявили значних порушень. Про це заявила інспекторка Агентства США з міжнародного розвитку, Ніколь Ангарелла у середу, 29 березня в Комітеті із міжнародних відносин Палати Представників Конгресу США.
На засіданні свідчили спеціальні інспектори трьох наглядових відомств: Агентства США з міжнародного розвитку, Держдепу та Міноборони. Вони розповіли про поточні результати перевірок допомоги наданої на потреби України, починаючи з 2022 року. Станом на зараз загальна сума передбаченої допомоги становить 113 мільярдів доларів США.
Відповідно до видів допомоги, інспектори описали три основні процеси перевірок - через банківську систему, через систему штрих-кодів, та через гарячу лінію.
Пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк, через три різні трастові фондиНіколь Ангарелла, інспекторка USAID
Так, за словами Ніколь Ангарелли, інспекторки Агентства США з міжнародного розвитку, існує багаторівнева система реагування та перевірок, в якій різні організації звітують і здійснюють власний нагляд за фінансовою допомогою, яка надходить в Україну. Пряма бюджетна підтримка від уряду США надходить до України через Світовий банк і відповідає його процедурам. Український уряд, Міністерство фінансів також здійснює контроль.
"Пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк, через три різні трастові фонди. Головний фонд, через який проходить більшість грошей, працює на основі відшкодування. Отже, після здійснення витрат, і якщо уряд України визначить їх прийнятними, вони подаються до Світового банку, а він вже переглядає ці витрати на прийнятність як довірена особа. На додаток до цього, Агентство США з міжнародного розвитку здійснює окремий нагляд і моніторинг, як власник програми, через яку проходять гроші", - пояснює процес перевірок фінансової допомоги інспекторка Ніколь Ангарелла.
Система штрих-кодування була запроваджена, щоб допомогти відстежувати обладнання після того, як воно потрапило в УкраїнуРоберт Сторч, Генеральний інспектор Міноборони США
Своєю чергою у сфері фактичної допомоги, яка надходить в Україну як оборонна зброя, техніка та інше обладнання, американський уряд ввів систему штрих-кодів. За допомогою таких штрих-кодів, інспектори можуть простежити рух техніки із США до Європи і далі в Україні. Про це на слуханнях розповів генеральний інспектор Міноборони США, Роберт Сторч.
"Зусилля, які докладаються для транспортування великих обсягів дуже складного обладнання, а також для його своєчасної доставки на поле бою, вражають. Це також стосується подальшого забезпечення, належного технічного обслуговування та підтримки цього обладнання. Міністерство оборони окремо наголошує на підзвітності процесу на кожному етапі постачання. Починаючи з відправки матеріалу, його транспортування в Європу, а потім і в Україну.
Один із механізмів цієї перевірки, яку проводить Міністерство оборони, - це система штрих-кодування, яка була запроваджена, щоб допомогти відстежувати обладнання після того, як воно потрапило в Україну. Тож це окрема система, яку досліджує наш відділ", - пояснив Сторч у Комітеті палати представників.
Після того, як ми оприлюднили схему інформування спеціальних інспекторів про ймовірне шахрайство, мій офіс отримав 178 повідомленьНіколь Ангарелла, інспекторка USAID
Водночас, усі залучені до передачі Україні допомоги виділеної урядом США, нині можуть звернутись до інспекторів у форматі гарячої лінії англійською та українською мовами. Така лінія була створена спільно трьома перевіряючими органами. За словам інспекторки Ніколь Ангарелли, кількість скарг та сигналів зросла у 6,5 разів після створення цього механізму, але станом на зараз підтверджень щодо значних порушень, не було знайдено.
"Наші слідчі провели понад 20 брифінгів для майже 1000 осіб, які залучені до програм Агентства США з міжнародного розвитку в Україні. Ми тісно співпрацювали з нашими колегами у Держдепі та Міноборони США над створенням спільних матеріалів гарячої лінії українською та англійською мовами. Після того, як ми оприлюднили схему інформування спеціальних інспекторів про ймовірне шахрайство, мій Офіс отримав 178 повідомлень. Таким чином, кількість повідомлень збільшилась на 556%, порівняно із попередніми 11 місяцями. Але на сьогоднішній день ми не виявили серйозних кримінальних порушень", - розповідає інспекторка Ангарелла.
Про відсутність порушень повідомив і інспектор від Міноборони США, Роберт Сторч.
"Я авжеж, не можу коментувати будь-які поточні розслідування, але виходячи з нашої завершеної роботи, ми не підтвердили жодних випадків перенаправлення оборонної допомоги, яка була надана Україні Сполученими Штатами. В офісі Генерального інспектора від Міноборони працюють понад 90 фахівців, які займаються перевіркою безпекової допомоги наданої Україні. Іще близько 20 фахівців працюють в регіоні. Ми також плануємо встановити постійну присутність у Посольстві США в Києві, для продовження перевірок", - зазначив Сторч.
Представник Міноборони також наголосив, що його відомство продовжить перевірки допоки триватиме війна.
"Працюючи рука об руку з нашими партнерами з нагляду, мій офіс продовжить здійснювати надійні та незалежні перевірки допомоги наданої Україні Сполученими Штатами. Це питання найвищого пріоритету для нас, допоки триватиме конфлікт і є потреба в таких перевірках", - наголосив інспектор.
Нагадаємо, що Голос Америки ексклюзивно поспілкувався із членами комітету палати представників із міжнародних відносин. Думки щодо висновків інспекторів, серед республіканців та демократів, розділились.
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