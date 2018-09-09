Заборонити імпорт сиру та авто? Як обійтись без МВФ думають у Пакистані

Економічні радники в Пакистані обговорюють можливість заборонити імпорт розкішних автомобілів, смартфонів та сиру в рамках економічної стратегії, яка дозволила б країні уникнути небхідності звертатись по допомогу до МВФ. Про це урядовий радник повідомив Reuters.

Запропоновані радикальні заходи дозволили б країні подолати зростання дефіциту поточного рахунку платіжного балансу і, на думку нещодавно сформованої Економічої ради країни, дозволили б втілити намір уряду уникнути необхідності звертатись до програми МВФ.

Відносне зростання імпорту на тлі стабільного експорту в Пакистані призвело до нестачі доларів і посилило тиск на курс місцевої валюти і міжнародні валютні резерви країни. Це споукало більшість спостерігачів припустити, що Пакистан змушений буде звернутись до МВФ за 15-тою, починаючи з кінця 1980-х років, програмою.

Новий прем’єр-міністр країни Імран Хан розкритикував культуру залежності, а представники його партії висловили занепокоєння, що реформи та жорстка політика, яких може вимагати МВФ, ймовірно, не дозволять провести обіцяні урядові витрати. Міністр фінансів країни оцінює необхідність фінансування у 9 мільярдів доларів.

Гасан Хан, професор і член дорадчої групи вважає, що заборона на один рік імпортувати сир, машини, мобільні телефони та фрукти дозволить «заощадити 4-5 мільярда доларів». Стимулювання експорту може принести ще 2 мільярда надходжень, переконаний науковець.

В результаті кризи, центральний банк Пакистану вже чотири рази проводив девальвацію рупії з грудня, а відсоткові стаки підвищувались вже тричі.

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