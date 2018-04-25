Собор єпископів УПЦ в США видав заяву в справі розгляду надання Автокефалії УПЦ в Україні

Собор єпископів Української Православної Церкви США 25-го квітня оприлюднив звернення до духовенства, монашества та вірних УПЦ в Сполучених Штатах Америки, беручи до уваги, як йдеться в документі, останні події в Україні, які стосуються життя Української Православної Церкви.
У зверненні повідомляється, що 9 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко зустрівся в Стамбулі з Вселенським Патріархом Константинопольський Варфоломієм І. Результатом цієї зустрічі став початок довгоочікуваного розгляду питання надання автокефалії Українській Православній Церкві в Україні.
«Вселенський Патріархат, через висвітлення у своїх соціальних мережах та через засоби масової інформації підтвердив, що розпочався процес розгляду автокефального статусу Церкви в Україні, який буде продовжуватись і на наступному засіданні Священного синоду, який відбудеться в травні», - йдеться у зверненні.
Як зазначають єпископи УПЦ в США, президент Порошенко у всіх своїх публічних виступах та заявах про ці поточні події був неймовірно захопленим про можливість отримання Автокефалії Українською Православною Церквою в Україні ще до святкування 1030-річчя (яке відзначатиметься в липні 2018 р.) Хрещення України.
Постійна Конференція українських православних єпископів поза межами України написала відповідного листа про підтримку дій, проведених «Його Всесвятістю та Константинопольським Священним синодом щодо можливого надання Томосу Автокефалії Українській Православній Церкві».
«Ми запевнили Його Всесвятість у безустанних молитвах за нього у цьому процесі, і не тільки ієрархів, але й мільйонів українців, духовенства та вірних в Україні та поза її межами», - йдеться у заяві Собору єпископів Української православної церкви в США.
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