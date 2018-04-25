Собор єпископів УПЦ в США видав заяву в справі розгляду надання Автокефалії УПЦ в Україні

Собор єпископів Української Православної Церкви США 25-го квітня оприлюднив звернення до духовенства, монашества та вірних УПЦ в Сполучених Штатах Америки, беручи до уваги, як йдеться в документі, останні події в Україні, які стосуються життя Української Православної Церкви.

У зверненні повідомляється, що 9 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко зустрівся в Стамбулі з Вселенським Патріархом Константинопольський Варфоломієм І. Результатом цієї зустрічі став початок довгоочікуваного розгляду питання надання автокефалії Українській Православній Церкві в Україні.

«Вселенський Патріархат, через висвітлення у своїх соціальних мережах та через засоби масової інформації підтвердив, що розпочався процес розгляду автокефального статусу Церкви в Україні, який буде продовжуватись і на наступному засіданні Священного синоду, який відбудеться в травні», - йдеться у зверненні.

Як зазначають єпископи УПЦ в США, президент Порошенко у всіх своїх публічних виступах та заявах про ці поточні події був неймовірно захопленим про можливість отримання Автокефалії Українською Православною Церквою в Україні ще до святкування 1030-річчя (яке відзначатиметься в липні 2018 р.) Хрещення України.

Постійна Конференція українських православних єпископів поза межами України написала відповідного листа про підтримку дій , проведених «Його Всесвятістю та Константинопольським Священним синодом щодо можливого надання Томосу Автокефалії Українській Православній Церкві».

«Ми запевнили Його Всесвятість у безустанних молитвах за нього у цьому процесі, і не тільки ієрархів, але й мільйонів українців, духовенства та вірних в Україні та поза її межами», - йдеться у заяві Собору єпископів Української православної церкви в США.