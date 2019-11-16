Конгресмени США домовились про боротьбу з автоматизованими телефонними дзвінками

Федеральні законодавці досягли угоди з приводу законопроекту про боротьбу з телефонним «спамом» - автоматизованими телефонними дзвінками. Можливо, закон вже цього року спрямують на підпис президенту Дональду Трампу, що допоможе у боротьбі з проблемою, яка отруює життя багатьом американцям.

За даними YouMail, в жовтні американці отримали 5,7 мільярда автоматизованих телефонних дзвінків

У п'ятницю лідери Палати представників і Сенату заявили про досягнення згоди з приводу ухвалення єдиного тексту законопроекту про боротьбу з автоматичними телефонними дзвінками.

Законопроект, розроблений Палатою представників, більш деталізований. Остаточний текст документа поки не представлений, проте, швидше за все, Конгрес вимагатиме, щоб телефонні компанії перевіряли наявність реальних власників у телефонних номерів, а також блокували небажані дзвінки, не стягуючи за це додаткової плати. Законопроект також надасть більше повноважень державним відомствам для боротьби з телефонними шахраями.

Раніше заходи для боротьби з автоматичними дзвінками вже ухвалювали генеральні прокурори декількох штатів, Федеральна комісія із зв'язку, а також низка телефонних компаній.

Найчастіше авторами цих дзвінків є шахраї, телемаркетингові компанії і податкові колектори

Телефонні компанії на вимогу регуляторів впроваджують засоби перевірки телефонних номерів. Завдяки цьому клієнти можуть побачити, що номер, з якого здійснюється дзвінок, належить реальному особі або компанії, а не шахраям, які фальсифікують номери таким чином, щоб переконати абонентів взяти трубку.

Телекомунікаційні компанії також пропонують встановити додатки для блокування викликів для смартфонів і домашніх телефонів, хоча і не завжди безкоштовно. У червні Федеральна комісія із зв'язку дозволила телефонним компаніям включати блокування викликів за замовчуванням. Хоча такі інструменти були доступні і раніше, клієнти, можливо, не знали про їх існування.

За даними YouMail, в жовтні американці отримали 5,7 мільярда автоматизованих телефонних дзвінків. Найчастіше авторами цих дзвінків є шахраї, телемаркетингові компанії і податкові колектори.

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