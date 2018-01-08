Полк "Азов" вже має американську зброю - у США пообіцяли оприлюднити докази

Чимало шуму здійнято навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" "вже" має виготовлені у США летальні озброєння

Дослідницький проект BellingCat відомий публікацією доказів ролі Росії у збитті "Боїнгу" малайзійських авіаліній, участі російських збройних сил у бойових діях на території України та ін. анонсував статтю про наявність у полку "Азов" зброї американського виробництва.

"Чимало шуму здійнято навколо офіційної згоди уряду США на продаж протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" Україні, але на лінії фронту на Донбасі батальйон "Азов" "вже" має виготовлені у США летальні озброєння. Стежте за новим приміринком нашого #MinskMonitor", - написав у Twitter Арік Толер, провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії.

У майбутній публікації, як слідує з наступних коментарів Толера, може йтися про про гранатомети американського виробництва.

Раніше, як повідомляє "5 канал", дослідницька пошукова мережа Bellingcat опублікувала інтерактивну мапу обстрілів Східної частини України Росією та підконтрольними їй збройними формуваннями у 2014 році. Карта опублікована на сайті дослідників.

Гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7

У листопаді Українська служба "Голосу Америки" повідомила, що Сполучені Штати уже продають Україні смертоносну зброю. Як з’ясували кореспонденти «Голосу Америки», компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети.

Гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7. Головний директор компанії Ричард Вендівер розповідає, що почав співпрацю з Україною два роки тому, і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.

«Ми почали постачати наш товар в Україну торік, ми продовжуємо здійснювати поставки донині. Деталі, як і що ми робимо, я не можу про це говорити. Але можу сказати, що ми – у дуже близькій координації з американським посольством, з Державним департаментом, Пентагоном та з українським урядом. Наші системи відправляються під DDTC DSP-5 експортною ліцензією Державного департаменту США», - розповідає Вендівер.

Приватний виробник зброї зізнається, що ліцензію отримати було нелегко.

«Щоб отримати дозвіл, який нам був потрібен, пішло трохи часу через делікатність теми в час переговорів Мінськ-2. Але ці системи не суперечать угодам Мінськ-2. Тим не менше, ми все одно повинні були пройти низку бюрократичних та політичних перепон, щоб отримати нашу експортну ліцензію. І ми пройшли процес заповнення документів».

Бізнес-контракт також забороняє українським споживачам перепродавати чи експортувати продукцію кампанії

За словами керівника компанії AirTronic USA, посольство CША у Києві координує дії з Міноборони України, щоб контролювати, як використовується американська зброя в Україні. Бізнес-контракт також забороняє українським споживачам перепродавати чи експортувати продукцію кампанії.

«Угода поновлюється щороку, то ж це залежить від потреб України.Наразі вона не обмежена часом», - сказав він.

Як запевняє Вендівер, все відбулось через традиційний процес заповнення документів на отримання ліцензії. До процесу також долучилось посольство України у США.

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