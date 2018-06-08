США призупинили використання надзвукових бомбардувальників B-1

ВПС США тимчасово призупинили використання стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer через застереження щодо роботи механізму катапультування пілотів. Про це йдеться у заяві Командування глобальних ударних сил ВПС США.

Тимчасова заборона підніматись у повітря пов'язана із нещодавньою аварійною посадкою одного із бомбардувальників у Техасі. Літаки будуть повертатись до виконання польотів по мірі усунення проблеми.

Надзвукові бомбардувальники B-1 є важливим компонентом флоту стратегічних бомбардувальників США і використовувались під час ударів США по об'єктах сирійської програми хімічної зброї у квітні.

Літаки були елементом американської ядерної тріади під час Холодної війни, але пізніше були переобладнані для використання неядерних видів озброєнь.

Дані бомбардувальники здатні нести найбільший вантаж з усіх літаків ВПС США, відзначає видання The Hill.

Дивіться також: Чому американці обожнюють подорожувати на RV або "автомобілі для відпочинку"