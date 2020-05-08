Найбільше зростання безробіття з часів Депресії 1930-х років зареєстровано у США у квітні

Через пандемію коронавірусу, у квітні У США зафіксували найбільше зростання безробіття за один місяць з часів Великої Депресії.

Рівень безробіття у США склав 14,7%. Кількість безробітних збільшилась на 20,5 мільйона за місяць, йдеться у даних оприлюднених Бюро статистики праці США у п‘ятницю.

Найбільше постраждала індустрія розваг та відпочинку, де безробіття сягнуло 39%.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість в тому, що втрачені робочі місця повернуться після пандемії. «Ці робочі місця повернуться і повернуться дуже швидко», - сказав Трамп в інтерв‘ю Fox News.

Багато американських штатів цього тижня заявили про плани поновити економічну діяльність.

Протягом останніх семи тижнів 33 мільйони осіб у США подали на допомогу по безробіттю. Закон США, прийнятий для підтримки економіки, передбачає виплату 600 доларів щотижня в якості допомоги по безробіттю до літа.

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