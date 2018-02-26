Мільярдер фантастично збагатився завдяки Трампу - подробиці

Податкова реформа у США, проведена через Конгрес завядки Республіканській партії та підписана у грудні минулого року президентом США Дональд Трампом, створила надзвичайно сприятливі умови для американського бізнесу. Про це в інтерв'ю CNBC розповів Воррен Баффет, американський фінансист, якого журнал Forbes називає другою найбагатшою людиною світу. Статки Баффета оцінюються у понад 75 мільядірів доларів.

29 мільярдів ми отримали у грудні завдяки змінам до податкового законодавства США, внесеним Конгресом

Податкова реформа у США скоротила корпоративний податок для компаній, які працюють у США з 35% до 21%.

"Це звісно означає, що корпорації заплатять відчутно менше податків, ніж мали б. На наші прибутки у 2018-му році сумарно ми сплатимо 21 відсоток податку замість 35. Йдеться про значні кошти", - наводить слова Баффета видання The Hill.

Баффет є виконавчим директором компанії Berkshire Hathaway, загальна вартість якої за 2017-й рік зросла на понад 65 мільярдів доларів. При цьому за власним зізнанням Баффета, викладеним у листі до власників акцій компанії, лише 36 мільярдів із цієї суми є наслідком власне діяльності компанії. Решта 29 мільярдів - результат податкової реформи.

"2017-й рік був далеким від звичного: значна частина наших прибутків надійшла не внаслідок чогось, що зробили ми у Berkshire. Але будьте впевнені, що збільшення вартості на 65 мільярдів цілком реальне. Але лише 36 з ним стали наслідком діяльності Berkshire. Решта 29 мільярдів ми отримали у грудні завдяки змінам до податкового законодавства США, внесеним Конгресом", - відзначив Баффет у зверненні до акціонерів.

Внаслідок податкової реформи у США чимало компаній заявили про плани повернення до країни багатомільярдних активів, нові інвестиції в економіку США, премії для свої працівників, збільшення погодинної оплати праці та ін. Критики реформи заявляли, що реформа покликана сприяти виключно найбагатшим людям США, і не позначиться жодним чином на менш заможних верствах населення.

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