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Світ

Про 2 500 зниклих внаслідок урагану Доріан заявили на Багамських островах

Рятувальники із США допомагають витягти з під руїн тіло на одному з Багамських островів

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Уряд Багамських островів повідомляє, що кількість людей, які пропали після урагану Доріан сягнула 2-х з половиною тисяч осіб . Ця цифра може змінитись після порівняння переліку зниклих із переліком евакуйованих та осіб, які знаходяться у притулках.

Місцева влада повідомляє, що кількість пропалих може зменшитись. На поточний момент кількість загиблих внаслідок урагану оцінюють у 50 осіб. Очкується, що кількість загиблих через стихію зросте.

Дивіться також: Ураган Доріан вздовж східного узбережжя США

Ураган Доріан продовжує вирувати вздовж східного узбережжя США. Відео
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Ураган Доріан продовжує вирувати вздовж східного узбережжя США. Відео

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