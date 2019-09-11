Про 2 500 зниклих внаслідок урагану Доріан заявили на Багамських островах

Уряд Багамських островів повідомляє, що кількість людей, які пропали після урагану Доріан сягнула 2-х з половиною тисяч осіб . Ця цифра може змінитись після порівняння переліку зниклих із переліком евакуйованих та осіб, які знаходяться у притулках.

Місцева влада повідомляє, що кількість пропалих може зменшитись. На поточний момент кількість загиблих внаслідок урагану оцінюють у 50 осіб. Очкується, що кількість загиблих через стихію зросте.

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