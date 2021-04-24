Байден в офіційній заяві: американці вшановують вірмен, які загинули у геноциді

"Народ США вшановує усіх вірмен, які загинули у геноциді, який розпочався цього дня 106 років тому". Про це говориться у заяві президента США Джо Байдена з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду вірмен, яка розміщена на сайті Білого дому.

ЗМІ, політики у США заявляють про визнання геноциду вірмен президентом Сполучених Штатів Америки.

"Ми вшановуємо жертв Мец Егерн (геноцид вірмен - прим. ГА), щоб жахи того, що сталося ніколи не забулись для історії. І ми при згадуємо, щоб лишатись пильними щодо руйнівного впливу ненависті у всіх її формах", - відзначаєтсья у заяві Байдена.

Заяву Байдена привітали у Демократичній партії США.

"Визнання президентом геноциду вірмен прийшло після десятирічь боротьби. Після років турецьких погроз та залякувань. Після вбивчої війни проти народу Нагірного Карабаху. Після численних розбитих сердець та розчарувань. Дякую вам, президент Байден, за те, що підтримуєте правду перед обличчям сили", - твітує конгресмен-демократ Адам Шифф.

"Наші серця сповнені радості, що президент США вдався до історичного кроку, приєднавшись до Конгресу у формальному визнанні у День геноциду вірмен. Це історичне рішення слідує за резолюцією Конгресу від 2019-го року про те, що варварство скоєне проти вірменського народу було геноцидом", - заявила спікерка Палати представників Конгресу США конгресвуман Ненсі Пелосі.

Рішення привітали в організації американців вірменського походження "Національний вірменський комітет Америки".

"Президент Джо Байден офіційно визнав геноцид вірмен, відкинувши тривалу історії мовчання США з даного питання у закордонній політиці та завдавши удару по перешкоджанню з боку Туреччини справедливості щодо цього злочину, яке триває століття", - заявили в організації.

Заяву Байдена привітали у МЗС Вірменії.

"Сьогодні влада США знову однозначно наголосила на своїй підтримці прав людини та принципів людяності. Заява президента США є значним внеском до глобального визнання геноциду вірмен та попередження геноцидів", - також відзначили у МЗС Вірменії.

Заява президента США є значним внеском до глобального визнання геноциду вірмен та попередження геноцидів

Туреччина наполягає на тому, що вбивства і вигнання етнічних вірмен на території тодішньої Османської імперії не були геноцидом, а з'явилися наслідками великомасштабного конфлікту під час Першої світової війни.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у суботу заявив, що "слова не можуть переписати історію" і сказав, що заява Байдена "заснована виключно на популізмі".

"Нам нема чому вчитись у будь-кого щодо нашого минулого. Політичний опортунізм це найбільша зрада миру та справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву засновану виключно на популізмі", - відзначив Чавушоглу.

Заява МЗС Туреччини також відзначає: "Ми найрішучіше відкидаємо та засуджуємо заяву президента США щодо подій 1915-го року зроблену під тиском радикальних вірменських кіл та груп, які виступають проти Руеччини, 24-го квітня". У відомстві заявили, що заява Байдена "немає наукової, або правової основи, і не підкріплене будь-якими доказами".

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