Джо Байден у заяві вшанував пам'ять жертв Голодомору

Президент США Джо Байден у заяві вшанував пам’ять українців, що загинули внаслідок Голодомору. "У той час, як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні", - йдеться на сайті Білого дому.

"Під час свого правління Йосип Сталін нав’язав Україні жорстку та репресивну політику, зокрема, створивши навмисний голод у 1932-1933 роках, унаслідок якого загинули мільйони невинних українських жінок, чоловіків і дітей, - зазначено в заяві. - Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство".

Білий дім також підтвердив "непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України" і вшанував "хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу Росії на його демократію".

Раніше Голос Америки повідомляв, що посолка США в України Бріджит Брінк назвала нові масовані ракетні удари в Україні, що забрали життя принаймні шістьох людей, спробою Росії "домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву". Ця тактика, написала дипломатка, "зазнає поразки", а США продовжать підтримувати Україну.