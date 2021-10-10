Байден став першим президентом США, що відзначає День корінних народів

Президент США вперше оголосив День відзначення Корінних народів США.

Прокламація Джо Байдена вважається найбільшим зусиллям на президентскому рівні, щоб переорієнтувати День відзначення Христофора Колумба у бік вшанування корінних американців.

Таким чином 11 жовтня у США відзначатимуть День Колумба, встановлений Конгресом США, та День Корінних народів.

Корінні американці роками вимагали встановити день визнання їхніх народів на місцевих та національних рівнях. “Це було абсолютно неочікувано. Попри те, що багато про це говоримо і так давно цього хотіли”, - зазначила Гілларі Кемпенік, мисткиня, представниця племені Черепахова Гірська смуга Чіппеуа.

У 2019 році вона разом з іншими членами свого племені організували кампанію у містечку Гренд Форкс, Північна Дакота, щоб замінити День Колумба та День визнання Корінних народів США.

“Я переповнена радістю”, - зазначила Кемпенік. Жінка каже, що не могла дочекатись, аби поділитись цією новиною від президента Байдена зі своєю донькою.

У багатьох школах США вчителі досі зображують Христофора Колумба як героя країни. Проте корінні американці вважають Колумба причетним до масового знищення корінного населення Північної Америки.

“Впродовж багатьох поколінь федеральна політика систематично прагнула асимілювати та витіснити корінне населення, викорінити корінну культуру. … Сьогодні ми визнаємо стійкість і силу корінних народів, а також незмірно позитивний вплив, який вони зробили на всі аспекти американського суспільства", - йдеться у прокламації Байдена щодо відзначення Дня корінних народів.

В окремому документі щодо відзначення Дня Колумба президент Байден високо оцінив роль італійських американців у суспільстві, але згадав про насильство та шкоду, яких завдали Колумб та інші дослідники того часу у Північній Америці.

12 жовтня 1492 року, прибувши на територію, де зараз є Багами, італієць Колумб став першим із багатьох європейських дослідників, які здійснювали винищення корінного населення Америки у пошуках золота та інших багатств, включно з людьми для поневолення.

“Сьогодні ми визнаємо болючу історію кривди і звірства, яких завдали європейські дослідники племінним народам і корінним громадам”, - заявив Байден у прокламації. - “Це ознака нашої величі як нації, що ми не намагаємось приховати ці ганебні епізоди нашого минулого, що ми чесно говоримо про них”.

Визнання президентом Байденом страждань Корінного населення суттєво відрізняється від риторики попереднього президента США, який у своїй промові до Дня Колумба 2020 року став на захист “сміливих героїв” - таких, як Колумб.

“На жаль, в останні роки радикальні активісти намагаються підірвати спадщину Христофора Колумба”, - заявив тоді Дональд Трамп.

Дивіться також: Мурашки по шкірі: cучасна українська вишиванка приголомшила американців на Тижні моди