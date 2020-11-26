США не програють війну проти коронавірусу - новообраний президент Байден

Новообраний президент США Джо Байден закликав американців набратись сміливості перед наростаючою пандемією коронавірусу і запевнив, що Америка “не програє цю війну”.

За день до Дня подяки Байден пообіцяв: “Є реальна надія, то ж зачекайте. Це не триватиме завжди”.

За його словами, перша вакцина проти коронавірусу може бути доступною для американців до кінця грудня.

Новообраний глава держави пообіцяв, що “уся країна буде вакцинована щойно це буде можливо”.

Виступаючи зі свого дому у Вілмінгтоні, штат Делавер, Байден додав, що американці мають пристосуватись до тих заходів захисту, до яких багато хто не хотів вдаватись або свідомо ігнорував - фізично дистанціюватись, носити маски і не збиратись великими групами.

Байден поділився власним досвідом, що його родина звикла щороку збиратись великою компанією на День подяки, втім цього року він розповів, що відзначатиме це національне свято лише з дружиною Джил, донькою Ешлі та її чоловіком Говардом.

Байден у своїй промові сказав, що на США чекає “довга і важка зима”. “Ми маємо пам'ятати, що ми - на війні проти вірусу, не проти один одного. Люди цієї нації здатні виконати це завдання”.

За даними Університету Джона Гопкінса, в останні два тижні у США виявили два мільйони нових випадків коронавірусу. Кількість смертей внаслідок зараження вірусом сягла цифри 261 тисяч осіб, це більше ніж в будь-якій іншій країні.

У своїй промові новообраний президент Байден не згадав імені чинного глави держави Дональда Трампа, лише сказав: “У США ми маємо вільні вибори. І ми поважаємо їх результати”.

Новообраний президент Джо Байден переміг на президентських виборах 3 листопада. Його інавгурація має відбутись 20 січня.

Тим часом нинішній президент США Дональд Трамп не погоджується з результатами виборів, команда його юристів намагається зупинити процес затвердження результатів голосування в деяких штатах.

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