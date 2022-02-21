"Цей крок не залишиться без відповіді" - Байден, Шольц та Макрон про визнання Путіним ОРДЛО  

Президент США Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини та президентом Франції питання російської ескалації на українському кордоні. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Джо Байден, Олаф Шольц та Еммануель Макрон “жорстко засудили рішення президента Путіна визнати "незалежними" регіони України, так звані ЛНР та ДНР”.

“Вони обговорили, як продовжуватимуть координувати їхню відповідь у наступних кроках”, - мовиться у заяві Адміністрації президента США.

Канцлер Шольц, президент Байден та президент Макрон погодились, що цей односторонній крок Росії є чистим порушенням Мінських угод

Водночас речник німецького головування у Раді ЄС повідомив, що лідери трьох країн домовились, що рішення Путіна "не залишиться без відповіді".

"Канцлер Шольц, президент Байден та президент Макрон погодились, що цей односторонній крок Росії є відвертим порушенням Мінських угод. Німеччина, Франція та США жорстко засудили рішення президента Росії. Цей крок не залишиться без відповіді", - написав у Твітері Себастіан Фішер, речник німецького головування у Раді ЄС.

За його словами, сторони висловили солідарність з Україною та привітали стриманість, яку демонструє цими днями Україна.

Лідери трьох країн також погодились "робити все можливе, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації", - повідомив речник німецького головування у Раді ЄС.

У понеділок, 21 лютого, президент Байден підписав Указ про блокування власності окремих осіб та про заборону окремих операцій, у зв'язку з продовженням російських зусиль підривати суверенітет та територіальну цілісність України.

Указ, серед іншого, забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку юридичних осіб США з або на територію так званих ДНР і ЛНР.

Раніше Державний департамент США засудив рішення президента Росії визнати незалежність так званих ДНР та ЛНР та наголосив на підтримці суверенітету, територіальної цілісності, уряду та народу України.

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету т.з. "республік" ОРДЛО, підтримуваних Кремлем.

Водночас речник німецького головування у Раді ЄС повідомив, що лідери трьох країн домовились, що рішення Путіна "не залишиться без відповіді".