Байден не готовий визнавати Росію державою-спонсором тероризму - ЗМІ 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не вважає, що Росію варто зараз визнавати державою-спонсором тероризму за повномасштабне вторгнення в Україну, – про це повідомляє інформаційна агенція Reuters 5 вересня.

На питання журналіста у Білому домі, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму, президент Байден відповів: "Ні".

Деталей, чим змотивована ця відповідь, агенція не наводить.

Раніше у Палаті представників США створили двопартійний законопроект, який закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну. Цей документ ще був розглянутий.

Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію, в якій закликає Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюція має необов’язковий характер.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а російський політичний режим – неонацистським за "суттю і практикою".

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