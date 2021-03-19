Білий дім повідомив про чудове самопочуття Байдена, після того, як він перечепився на трапі президентського літака

У Білому домі заявили, що президента США Джо Байден почувається "на 100%" після того, як він кілька разів перечепився на трапі літака. Відео пригоди швидко поширились у соціальних мережах.

"Я знаю, що люди побачили, як президент Байден підсковзнувся на сходах до президентського літака, але я рада повідомити, що з ним все гаразд і йому навіть не знадобилась допомога медичної команди, яка подорожує з ним. Просто оступився на сходах", - твітувала сьогодні Кейт Бедінгфілд, директорка Білого дому з комунікацій.

Як повідомляється, заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла журналістам про вітряну погоду. "Я сама ледь не впала піднімаючись сходами", - наводить її слова видання The Hill.

Раніше президент США помітно перечепився піднімаючись трапом президентського літака. Президент, який деякий час носив ортез після отриманої травми ноги, самостійно підвівся і піднявшись до входу у літак, розвернувся і віддав честь військовим.

Здоров'я президентів США перебуває під пильною увагою громадськості та їх політичних опонентів. У випадку Байдена, як і Дональда Трампа, предметом увагу є вік політиків. Попереднику 78-річного президента Байдена, 74-річному Дональду Трампу неодноразово протягом президентства закидали ознаки деменції, вказували на буцімто нездорову вагу, тощо. Сам Трамп під час виборчої кампанії ставив під сумнів здатність Байдена виконувати обов'язки президента.

Критику на адресу Дональда Трампа згадав сьогодні його син Дональд Трамп-молодший. "Не зветайте уваги на те, що президент США настільки слабкий, що його раз за разом здувало вітром", - також твітував Трамп-молодший.

У грудні 2019-го року було оприлюднено висновок лікаря про стан здоров'я Джо Байдена. У ньому відзначалось, що "віце-президент Байден є здоровим, повним енергії, 77-річним чоловіком, який здатен ефективно виконувати функції президента, включно із обов'язками глави виконавчої влади, глави держави, та головнокомандувача".

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