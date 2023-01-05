Байден прокоментував слова Путіна про "різдвяне перемир'я"

Західні політики та оглядачі у західних медіа називають «цинічним» наказ президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на час святкування Різдва за юліанським календарем і кажуть, що для припинення війни потрібне не перемир'я, а повне виведення російських військ з території України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок каже, що одноденне перемир'я не свідчить про те, що російське керівництво змінило наміри щодо України.

«Так зване припинення вогню не принесе ані свободи, ані безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Тому ми й надалі підтримуватимемо українців – щоб вони знову жили в мирі та самовизначенні», – твітує міністерка.

Вона додає, що якби Путін хотів миру, він би забрав своїх солдатів додому, і війна б закінчилася. «Але, очевидно, він хоче продовжити війну після невеликої перерви», – мовиться у твіті Бербок.

Колишній прем’єр-міністр Бельгії, а нині євродепутат Ґі Вергофштадт вважає, що оголошення перемир’я є лише трюком для того, щоб російське військо отримало передишку.

«Цинічне припинення вогню, щоб уникнути більших катастрофічних втрат у святковий період? Справжнім різдвяним подарунком від Путіна своїм побитим солдатам був би повний відхід з території України!» – твітує бельгійський політик.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав, що ООН вітає припинення насильства на час релігійних святкувань, але воно «не замінить справедливого миру, згідно зі статутом ООН».

«Генеральний секретар завжди вітає можливість дотримання цього священного періоду з припиненням усіх військових дій, але усвідомлює, що це не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права», – твітує слова речника ООН кореспондентка Голосу Америки Маргарет Бешер.

Старший кореспондент з міжнародних відносин агентства Bloomberg Марк Чемпіон вважає, що оголошенням перемир'я президент Путін хоче показати, що він - «розважливий».

«Принаймні, на перший погляд, це сигнал того, що Росія готова говорити про це, що вона є «розважливим актором», що вона не є просто розпалювачем війни», – говорить коментатор в ефірі телеканалу Bloomberg.

Він додає, що в самій Росії війна не є непопулярною, непопулярним є лише спосіб ведення цієї війни, який росіяни вважають некомпетентним. «Тому не зовсім зрозуміло, як одноденне різдвяне припинення вогню допоможе йому в цьому сенсі», – додає коментатор Bloomberg.

Оглядачка американського політичного видання DailyBeast Джулія Девіс каже, що Путін «не вагався» бомбардувати українців під час святкування Різдва та Нового року, але тепер він хоче «в односторонньому порядку оголосити якесь удаване припинення вогню на честь православних свят».

«Цинічне, огидне, театральне лицемірство», – вважає оглядачка, яка спеціалізується на вивченні російської телевізійної пропаганди.

Вона пояснює своїй англомовній аудиторії на Twitter, що не йдеться про те, що православні росіяни та українці відзначають Різдво за іншим календарем, а в тому, щоб виставити українців як «варварів», яким росіяни приносять культуру.

«Справа не зовсім у датах чи святах. Основний меседж – типовий шовінізм імперіалістичних російських головорізів: зображуючи українців «варварами», яких вони намагаються завоювати, російські загарбники заявляють, що значення мають лише їхні свята», – твітує Девіс.

Світовий конгрес українців пов’язує бажання Кремля пов’язує оголошення про припинення вогню з поразками російських військ під Бахмутом на Донеччині.

«Путін наказав запровадити тимчасове припинення вогню на лінії фронту в Україні сьогодні, коли російські окупанти зазнали чергової невдачі в черговій спробі захопити Бахмут, – мовиться у твіті. – Цинічні злочинці близькі до того, що їх розгромлять, та життєво потребують перегрупування, тому що Росія програє».

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також вважає, що Росія хоче отримати передих. «Це ознака того, що Путін і його армія слабшають. Він хоче використовувати будь-яку паузу в знищенні своїх солдатів і техніки», – твітує український чиновник.

«Будь-яке перемир'я чи припинення вогню можливі лише після того, як Росія повністю покине територію України, в тому числі Крим. Переговори можливі лише з питань репарацій і контрибуцій за збитки, завдані Україні, і компенсації за десятки тисяч загиблих», – нагадує Геращенко офіційну позицію України.

Раніше у четвер, 5 січня президент США Джо Байден прокоментував заяви президента Росії Володимира Путіна про «припинення вогню» на Різдво, сказавши, що таким способом Путін не шукає миру, а лише намагається «передихнути».

«Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік… Я думаю, що він намагається передихнути (find some oxygen - ред.)», – сказав Байден.

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії зіткнення в Україні протягом святкування Різдва за юліанським календарем – з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Це перше таке оголошення з боку Москви початку лютневого вторгнення.

У повідомленні, викладеному на сайті Кремля, мовиться, що припинення вогню оголошується на пропозицію очільника РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

У тексті міститься заклик до «української сторони», щоб вона дозволила вірним відвідати різдвяну службу. Православні росіяни та українці, які користуються юліанським календарем, святкують Різдво 7 січня.

«Закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового», - мовиться у тексті повідомлення.

Раніше на сайті Московської патріархії з'явилося повідомлення від імені предстоятеля РПЦ до сторін війни із закликом встановити різдвяне перемир'я. Ієрархи РПЦ називають українців та росіян одним народом. Війна в тексті названа «міжусобним конфліктом». Про припинення бойових дій напередодні, 5 січня у телефонній розмові з Путіним говорив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.