21 штат подав позов проти Байдена через скасування дозволу на будівництво трубопроводу до Канади

Коаліція 21 американського штату, де посади генеральних прокурорів посідають республіканці, звернулись до суду із позовом через рішення президента США Джо Байдена скасувати дозвіл на будівництво нафтопроводу Keystone XL між США та Канадою. Позивачі стверджують, що скасування дозволу належить до компетенції Конгресу США, а рішення Байдена виходило за межі його повноважень, повідомляє видання The Hill.

Позивачі стверджують, що рішення адміністрації США може призвести до втрати мільйонних прибутків місцевими бюджетами.

Нафтопровід завдовжки у майже 2000 кілометрів має доправляти нафту із Канади до нафтопереробних заводів у США.

Рішення президента Байдена було частиною заходів спрямованих на охорону довкілля, повідомляло видання The Washington Post. У виданні відзначали, що проти трубопроводу виступали захисники природи, кліматичні експерти, а також фермери, власники рачно та лідери американських індіанців, які "не хочуть, щоб їх присилували дозволити компанії отримати право проходження шляхом відчуження власності, або бояться витоків із трубопроводу до річок, чи водоносних шарів".

"Трубопровід Keystone XL цілі десятиріччя приносив би блага містам у Південній Дакоті. Він приніс би робочі місця, зростання малого бізнесу, кошти для місцевих шкіл. Південна Дакота приєдналась до позову з вимогою скасувати невірне рішення президента Байдена", - твітує сьогодні губернаторка штату Південна Дакота Крісті Ноем.

"Конгрес "встановив конкретні правила щодо дій, до яких президент може вдатись щодо Keystone XL, і коли він може це робити. Президент Байден, разом із різними урядовцями, порушив ці правила", - твітує конгресмен-республіканець Кевін Брейді.

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