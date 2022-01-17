Байден закликав американців захистити право на волевиявлення

Президент США Джо Байден закликав американців зобов'язатись завершити роботу, яку не встиг закінчити Мартін Лютер Кінг. Про це американський глава держави заявив у зверненні до народу в понеділок, 17 січня, в День вшанування пам`яті борця за справедливість Мартіна Лютера Кінга.

“В цей день, коли ми його вшановуємо, недостатньо просто славити його, ми маємо взяти на себе зобов'язання щодо незавершеної роботи Мартіна Лютера Кінга, забезпечити роботу і справедливість, захистити святе право на волевиявлення, право, від якого походять всі інші права”, - заявив Президент Джо Байден.

У Конгресі США нині розглядається законодавство щодо захисту конституційних прав на голосування та справжності виборів. Родина Мартіна Лютера Кінга раніше закликала утриматись від цьогорічних святкувань, поки Конгрес не затвердить це законодавство.

Президент США у своєму виступі запропонував кожному американцю, а особливо обраним посадовцям, чітко визначити свою позицію в цьому питанні.

Джо Байден: “Доктор Кінг підніс до Америки дзеркало і примусив нас відповісти на питання: Яка наша позиція? На чиєму ми боці? Зараз ми перебуваємо в іншому моменті, коли дзеркало знову підняте перед Америкою. І знову стоїть питання: яка наша позиція? На чиєму ми боці? Чи ми виступаємо проти придушення голосів виборців? Так чи ні? Чи ми - проти підривання виборів? Так чи ні? Чи ми виступатимемо за Америку, де повний захист і повне виконання обіцянок цієї країни гарантовані кожному? Так чи ні?”

“Я знаю, яка в мене позиція. І я хочу, щоб кожен обраний посадовець в Америці чітко заявив, яка його позиція. Прийшов час для кожного американця піднятися, заявити про свою позицію і бути почутим. Яка ваша позиція? На чиєму ви боці?”, - звернувся у своїй промові президент США Джо Байден.

У своєму Твітері президент США додав: “У День Мартіна Лютера Кінга ми повинні захистити його досягнення, здобуті важкою ціною. Ми маємо продовжити його незавершену боротьбу за вільніше і справедливіше суспільство, підвищивши свій голос, щоб протистояти зловживанням владою, виступити проти ненависті та дискримінації, захистити право на голосування”.

Закон щодо розширення прав голосування передбачає, серед іншого, розширення доступу до голосування поштою, посилення правил фінансування передвиборчих кампаній, посилення контролю Мін'юсту над місцевими виборчими комісіями, де мали місце випадки дискримінації.

Демократи та активісти, які підтримують ці ініціативи, наполягають, що зміни необхідні для боротьби з новими обмеженнями, які запровадила низка штатів. За їхніми словами, в деяких штатах місцеві закони негативно позначаються на меншинах.

Представники Республіканської партії відкидають закиди про обмеження прав на голосування. Вони наполягають, що прагнуть захистити цілісність виборів і запобігти потенційному шахрайству.