Байден не бачить перспектив для розслідувань щодо Трампа

Новообраний президент Джо Байден не бачить серйозних перспектив для проведення розслідувань щодо президента Дональда Трампа, після того як той залишить Білий дім.

«Я не буду робити те, що робить нинішній президент і використовувати міністерство юстиції в якості інструменту, щоб наполягати, що щось сталося», - заявив Байден в інтерв'ю телеканалу NBC.

«Я зосереджений на тому, щоб повернути американську громадськість до того стану, де у людей буде певна визначеність, певна впевненість, певне знання, що вони впораються», - сказав обраний президент.

Люди з оточення Байдена виступили з подібними коментарями.

«Джо Байден не вказуватиме міністерству юстиції, щодо кого вести розслідування, а щодо кого ні», - сказав майбутній глава апарату Білого дому Рон Клейн телекомпанії АВС.

Ці заяви з'явилися на тлі закликів залучити президента США Дональда Трампа до відповідальності за неправомірну поведінку, яку він нібито допускав.

Сам Трамп наполягає, що під час його президентства був жертвою цілеспрямовано організованих скандалів, покликаних ускладнити його президентство, позбавити його влади. До так він зараховував розслідування щодо втручання Росії у США, імпічмент, та ін.

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