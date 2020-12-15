Байден отримав привітання від лідера республіканців у Сенаті, але деякі прихильники Трампа продовжують заперечувати результати виборів

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл у вівторок привітав новообраного президента Джо Байдена і новообрану віце-президентку Камалу Гарріс з перемогою на виборах.

Виступаючи у Сенаті, Макконнелл визнав перемогу демократів в боротьбі за Білий дім. У понеділок результат виборів офіційно підтвердило голосування Колегії вибірників.

Також у понеділок перемогу Байдена визнали кілька високопоставлених сенаторів-республіканців, в тому числі Джон Тьюн, Ліндсі Грем, Роб Портман, Рой Блант і Шеллі Мор Капіто.

Між тим видання The Hill повідомляє, що старший радник Білого дому Стівен Міллер заявив у понеділок про те, що у штатах-гойдалках проголосує альтернативна група вибірників і результати такого голосування будуть відправлені до Конгресу. Таким чином, заявив посадовець Білого дому, сторона Трампа залишає правові шляхи відкритими.

"Це означає, що у разі перемоги за цими справами у судах, ми зможемо домогтися визнання альтернативних вибірників".

"Єдина зазначена у Конституції дата це 20-те січня (відповідно до Конституції США, президент зберігає повноваження до моменту інавгурації опівдні у цю дату - прим. ГА). Тож у нас більш ніж достатньо часу, щоб виправити несправедливість цих підтасованих виборів та затвердити Дональда Трампа, як переможця виборів", - заявив Міллер.

Конгресмен-демократ Тед Лью заявив, що описаний Міллером сценарій немає шансів на втілення.

"За законом, і Палата представників і Сенат мають погодитись заперечити реальних вибірників і прийняти фейкових вибірників. Шанс на те, що Палата представників скасує вибори становить 0.00. Стівен Міллер не може змінити цю реальність: 20-го січня, він та президента Дональд Трамп залишать Білий дім", - твітує Лью.

Як повідомляється, конгресмен-республіканець Мо Брукс також планує добиватись голосування у Палаті представників Конгресу та Сенаті США з метою недопустити президентства Джо Байдена. Втім плани законодавця, схоже не мають підтримки лідерів республіканців у Конгресі.

"Попри це, лідери республіканців у Палаті представників - Маккарті та Скаліз - перебувають під посиленим тиском з боку правиці, яка вимагає їх підтримки, хоча це ситуація вказує на незгоду між республіканцями у наступному складі Конгресу, попри те, що Республіканська партія сподівалась об'єднатись проти ревних законодавчих планів Байдена", - пише видання The Hill.

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