Президент США та союзники обговорили подальшу підтримку України та притягнення Росії до відповідності

Президент США Джозеф Байден обговорив з союзниками і партнерами під час телефонної конференції скоординовану «відповідь на невиправдану і неспровоковану війну Росії проти України». Про це повідомляє Білий Дім.

Лідери, йдеться у повідомленні, «визнали хоробрість українського народу перед лицем російської агресії» та обговорили безпекову, економічну та гуманітарну допомогу України.

У розмові брали участь лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великої Британії, а також - президентка Європейської комісії, президент Європейської ради та генсек НАТО.

Однією з тем розмови було «встановлення серйозних втрат та наслідків для притягнення Росії до відповідальності», одночасно із кроками на підтримку глобальної економічної стабільності, в тому числі щодо цін на енергоносії.

У понеділок, 28 лютого, Державний департамент США закликав своїх громадян негайно виїхати з Росії комерційними рейсами. Крім того, США оголосили про висилку з країни 12 співробітників розвідки представництва РФ при ООН.