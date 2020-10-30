У чому полягає різниця між Байденом та Трампом щодо міжнародної політики США? - огляд

Кандидати в президенти США від конкуруючих політичних партій, президент Дональд Трамп та колишній віце-президент Джо Байден мають різні погляди на те, як Сполучені Штати повинні ставитися до решти світу. На базовому рівні розбіжності очевидні, якщо порівняти гасло Трампа "Америка передусім!" з тим, що Байден проголошує підтримку ширшій міжнародній співпраці.

Ось декілька основних сфер, які ілюструють відмінності у підходах кандидатів до зовнішньої політики США.

НАТО

Трамп почав критикувати Альянс під час виборчої кампанії 2016 року, вимагаючи від інших членів НАТО збільшити свої оборонні витрати. Деякі країни досягли цільових показників НАТО, встановлених у 2014 році ще до вступу Трампа на посаду, але багато з них цього не зробили, і на початку 2020 року Трамп вивів з Німеччини 12 000 військових, звинувативши її у використанні США.

Під час дебатів у червні 2019 року Байден назвав НАТО "найбільш значущим альянсом в історії Сполучених Штатів" і попередив, що "він розвалиться", якщо Трампа буде переобрано. Колишній віце-президент хоче зробити пріоритетом відновлення міжнародних партнерств.

Росія

Байден пообіцяв вимагати від президента Росії Володимира Путіна відповідей щодо втручання Росії у вибори в США та інших дій.

"Я не розумію, чому цей президент не хоче протистояти Путіну, коли він фактично платить за вбивство американських солдатів в Афганістані, коли він займається діяльністю з метою дестабілізувати все НАТО", - сказав Байден.

Трамп відкинув оцінку американських спецслужб, які вказали що Росія втручалася у вибори 2016 року, бажаючи його перемоги. Трамп назвав проблему, яка призвела до його імпічменту, "обманом" і "полюванням на відьом". Трамп каже, що санкції США проти Росії є підтвердженням сили його адміністрації.

"Ніхто не поводився щодо Росії жорсткіше, ніж Дональд Трамп", - сказав він.

Китай

Політика Трампа щодо Китаю еволюціонувала протягом президентства. Після прийняття китайського президента Сі Цзіньпіна на саміті у перші місяці перебування на посаді, відносини згодом переросли в торгову війну з ескалацією тарифів, перш ніж нарешті дійшли до першої фази торгової угоди у січні. У міру зростання пандемії в 2020 році Трамп звинуватив Китай у пандемії коронавірусу, одночасно наполягаючи на забороні популярних китайських програм TikTok і WeChat.

"Президент Трамп виступив проти Китаю і буде лишатись непохитним", - заявив віце-президент Майк Пенс під час жовтневих дебатів.

Байден виступає за жорсткішу позицію щодо питань прав людини в Китаї та ситуації в Гонконгу, одночасно здійснюючи тиск на Китай чере його торгові практики.

Претендентка на посаду віце-президента у команді Байдена, сенаторка Камала Гарріс, під час дебатів з Пенсом заявила, що адміністрація Трампа "програла цю торгову війну".

“Через це фермери зазнали банкрутства. Через це ми маємо рецесію у виробництві", - сказала Гарріс.

Іран

Байден був віце-президентом, коли США приєдналися до п'яти інших світових держав для підписання угоди 2015-го року з Тегераном, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на полегшення санкцій. Трамп вийшов з угоди, назвавши її "найгіршою угодою, яка будь-коли поставала у результаті переговорів", і запровадив нові санкції, які зашкодили економіці Ірану і підштовхнули його до збільшення своєї ядерної діяльності.

Байден заявляє, що буде прагнути знову приєднатися до угоди, за умови, що Іран повернеться до виконання вимог.

Ізраїль

Обидва кандидати підтримують підхід про співісування двох держав - Ізраїлю та Палестинської держави - у довготривалих зусиллях з встановлення миру між Ізраїлем та палестинцями.

Трамп є прихильником прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і переніс посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Байден критикував цей крок, але не планує його скасосувати. Він пропонує відкрити консульство США у Східному Єрусалимі для взаємодії з палестинцями.

Кандидат від Демократичної партії похвалив роль адміністрації Трампа в укладенні угод між Ізраїлем, Бахрейном та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо нормалізації відносин. Але Байден заявив, що Трамп все ще не мав "узгодженого плану зовнішньої політики", окрім того, що він визначив пріоритетом інтереси США.

Афганістан

Адміністрація Трампа досягла угоди з "Талібаном", відповідно до якої американські війська потрібно залишити до середини 2021 року, але у жовтні він написав у Твіттері, що хоче, щоб виведення було завершено до кінця 2020 року.

Байден окреслив більш обережний підхід, який базується на ситуації в Афганістані.

Північна Корея

Трамп провів два раунди переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і втретє зустрівся на міжкорейському кордоні в рамках спроби денуклеаризації Корейського півострова. Переговори не вилились у жодні зобов'язання, але Пхеньян не випробовував ядерну зброю чи міжконтинентальні балістичні ракети з 2017 року. Трамп каже, що вони з Кімом "мають дуже добрі відносини", і його адміністрація висловила сподівання на черговий саміт.

Позиція Байдена полягає у тому, що він не зустрівся б з Кімом без попередніх умов. Стратегія адміністрації Байдена полягала б у використанні санкційного тиску, щоб підштовхнути Кіма до переговорів.

Африка

Байден пропонує скасувати заборони на поїздки, які Трамп запровадив, коли він вперше вступив на посаду, в тому числі і заборони, які серйозно вплинули на кілька переважно мусульманських держав, включно з Нігерією, Суданом і Сомалі. Трамп захищав заборони, які неохідні для національної безпеки.

Стратегії відносин з африканськими державами обох кандидатів включать підтримку економічного розвитку, а також роботу з молодими лідерами континенту та членами африканської діаспори.

Центральна Америка

Адміністрація Трампа уклала угоди у 2019 році з Гватемалою, Сальвадором та Гондурасом, які вимагають, щоб мігранти до Сполучених Штатів спочатку шукали притулку в цих країнах. Якщо вони прибудуть до американсько-мексиканського кордону, не зробивши цього, їх повернуть назад. Радник Трампа Стівен Міллер заявив, що під час другого терміну Трампа, його адміністарція прагнутиме до подібних домовленостей з іншими країнами.

Байден критикував "драконівську імміграційну політику Трампа", спрямовану на скасування наших законів про притулок та біженців", і заявив, що відновить певні програми допомогу регіону, з метою підштовхнути тамтешні уряди зменшити кількість мігрантів, які подорожують на північ.

За адміністрації Трампа кількість біженців, прийнятих до Сполучених Штатів з усього світу, впала з приблизно 85 000 за останній рік президентства Барака Обами до 15 000 цього року. Державний департамент заявив, що останні обмеження необхідні для "безпеки та добробуту американців, особливо у світлі триваючої пандемії COVID-19".

Байден пообіцяв різко змінити тренд, збільшивши ліміт до 125 000.

Багатосторонні зусилля

Пріоритетність інтересів США, яку сповідує Трамп призвела до відходу від кількох міжнародних угод, включно із його рішенням залишити Паризьку угоду про клімат, скоротити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я та вийти з Транстихоокеанського партнерства.

Байден підтримував і Паризьку угоду, і ТТП протягом перебування на посаді віце-президента і буде прагнути приєднатися до них знову, та відновити фінансування ВООЗ.

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