ФБР вважає, що Росія непричетна до кібератаки на американський трубопровід, але Байден обговорить ситуацію з Путіним

Білий дім не вважає, що до кібератаки на найбільший нафропровід у США Colonial Pipeline причетна російська влада, хоча хакери, які здійснили атаку, наймовірніше, перебувають у Росії. Про це під час брифінгу заявив Джо Байден.

"Щодо людей, які здійснили цю атаку. ФБР опублікувало подробиці атаки, тож це може убезпечити інших від того, щоб стати новими жертвами, як Colonial Pipeline, - сказав президент. - Ми не думаємо, що російська влада стоїть за цією атакою. Але ми віримо, що злочинці, які її здійснили, живуть у Росії. Ми перебуваємо на зв'язку із Москвою щодо того, аби відповідальні країни здійснили рішучі кроки проти цих хакерських мереж, які вимагають викуп".

За його словами, компанія, що постачає майже половину від усього бензину на Східне узбережжя США, зможе повністю відновити свою діяльність до кінця тижня. А поки адміністрація пом'якшує правила щодо транспортування та постачання палива, аби допомогти уникнути перебоїв у роботі заправок.

Також Байден закликав автовласників не панікувати й не купувати більше бензину, аніж їм треба на кілька днів, щоб не викликати дефіцит, й пригрозив заправкам, щоб вони не намагались нажитись: "Ніхто не має отримувати від цієї ситуації фінансову вигоду, це те, чого хочуть хакери".

Крім того Байден пообіцяв докласти додаткових зусиль для того, аби підсилити кібербезпеку для критично важливої інфраструктури.

На запитання про те, чи діятиме адміністрація у відповідь на те, що уряди країн дозволяють діяльність хакерів на своїй території, Байден наголосив на важливості міжнародної співпраці в цьому питанні, й планує говорити про це із президентом Путіним під час майбутньої зустрічі: "Ми працюємо над тим, аби спробувати отримати певний міжнародний стандарт, щоб уряди знали, що з їхньої території відбуваються злочинні дії, й що ми всі разом протистоятимемо цим кримінальним угрупованням. І я очікую, що це стане однією з тем для обговорення із президентом Путіним".

Відповідаючи на запитання журналістів, чи він упевнений у тому, що Кремль непричетний, президент сказав: "Я упевнений, що прочитав звіт ФБР правильно, й він каже, що вони непричетні".

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