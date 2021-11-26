Байден виступив із заявою щодо нового варіанту COVID-⁠19, закликав робити щеплення-підсилювачі

Джо Байден заявив про запровадження обмежень на подорожні до США з Південно-Африканської Республіки та 7 інших країн, починаючи з 29-го листопада. Рішення ухвалення у зв'язку з поширенням південній частині Африканського континенту "Омікрон" варіанту COVID-19. Відповідну заяву президента США розміщено на сайті Білого дому.

Президент США також наголосив, що для повністю вакцинованих найкращим способом посилити захист є щеплення-підсилювач. Байден також закликав невакцинованих осіб отримати щеплення.

Байден також наголосив на тому, що інформація щодо нового варіанту "має зробити очевиднішним ніж будь-коли, чому ця пандемія не завершиться поки ми не будемо мати глобальні вакцинації".

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в п'ятницю про те, що нещодавно виявлений у ПАР новий штам COVID-19, що спочатку називався B.1.1.529, викликає занепокоєння у епідеміологів. ВООЗ офіційно перейменувала новий штам, надавши йому назву "Омікрон".

"На підставі представлених даних, що вказують на згубні зміни в епідеміології Covid-19… ВООЗ позначила B.1.1.529 як варіант, що викликає занепокоєння, надавши йому назву "Омікрон", - йдеться у заяві агентства.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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