Байден вшанував пам'ять загиблих поліцейських

Президент Джо Байден і перша леді Джилл відвідали в суботу меморіальну службу, присвячену пам'яті майже півтисячі співробітників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків в 2019-2020 роках.

Церемонія відбулася на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Білий дім також видав прокламацію, яка дозволила в суботу приспустити прапори США, встановлені на федеральних будівлях.

Перша поминальна служба, присвячена пам'яті загиблих поліцейських, пройшла в 1982 році, відтоді це стало традицією.

Виступаючи на церемонії, Байден пообіцяв продовжити реформу американської поліції: "Ми очікуємо, що ви (можете зробити) все. Але ніхто не може виправдати всі очікування. Бути поліцейським сьогодні набагато важче, ніж будь-коли".

Президент сказав, що працюватиме над тим, щоб поліцейські управління отримали підтримку і фінансування, яких вони потребують. Але спроби Білого дому у вересні просунути закон про реформу поліції, щоб посилити вимоги до правоохоронців після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеапполісі, зазнали невдачі.

Після цього Байден висловив надію, що він незабаром зможе підписати закон про всеосяжну реформу поліції, зазначивши, що демократам, можливо, доведеться зробити це в односторонньому порядку, без підтримки республіканців.

За словами Байдена, поліцейським потрібна додаткова підтримка з боку психіатрів та інших фахівців для вирішення проблем, з якими вони стикаються на вулицях міст.

Президент також подякував працівникам правоохоронних органів за "підтримку американської демократії" під час заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня.

У матеріалі використано статтю російської служби "Голосу Америки"

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