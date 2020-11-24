Байден представив кандидатів на ключові посади в сфері дипломатії і безпеки

Новообраний президент США Джо Байден і його віце-президентка Камала Гарріс у вівторок провели захід у місті Вілмінгтоні, штат Делавер, на якому представили осіб, яких планується висунути на вищі пости в галузі дипломатії та національної безпеки у новій адміністрації.

Байден планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром національної безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.

У своєму виступі Байден заявив, що під його керівництвом США будуть відігравати провідну роль в Тихоокеанському і Атлантичному регіонах. Він також висловив намір зміцнювати альянси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Обраний президент зазначив, що у ході телефонних розмов зі світовими лідерами його вразило, «з яким нетерпінням вони чекають, коли Сполучені Штати повернуть свою історичну роль глобального лідера в Тихоокеанському регіоні, в Атлантиці і в усьому світі».

Він також запевнив, що не буде втягувати країну у непотрібні конфлікти.

За словами Байдена, обрані ним кандидатури служать відображенням його переконання у тому, що «Америка має найбільшу силу, коли співпрацює з союзниками».

«Це команда, яка відображає той факт, що Америка готова знову вести світ за собою, а не усуватися від нього», - сказав він.

Він також підкреслив, що проблема зміни клімату стане одним з пріоритетів його адміністрації. Колишній держсекретар Джон Керрі буде курирувати зусилля по боротьбі зі зміною клімату як спецпосланець президента і увійде до складу Ради з питань національної безпеки. Це перший випадок, коли до Ради увійде співробітник, що займається проблемами зміни клімату.

Як заявив Керрі, він поділяє думку Байдена про необхідність повернутися до Паризької угоди щодо клімату, однак вважає, що однієї цієї угоди недостатньо.

Представляючи Блінкена, обраний президент висловив упевненість, що цей досвідчений дипломат зможе зміцнити моральний дух Держдепартаменту і підвищити довіру громадськості до зовнішньополітичного відомства. Блінкен у минулому обіймав пост заступника держсекретаря і інші високі пости на Капітолійському пагорбі, в Білому домі та у Держдепартаменті.

Томас-Грінфілд, яка має 35-річний досвід дипломатичної служби і працювала на чотирьох континентах, заявила, що з приходом адміністрації Байдена дипломатії буде повернута її роль.

Алехандро Майоркас був заступником міністра національної безпеки США і тричі протягом своєї кар'єри був затверджений Сенатом на різні пости. Він стане першим латиноамериканцем і іммігрантом, призначеним на посаду міністра національної безпеки.

Авріл Хейнс у минулому обіймала посади заступниці директора ЦРУ і заступниці радника з національної безпеки. Вона стане першою жінкою, яка очолила розвідувальне співтовариство США.

Джейк Салліван стане одним з наймолодших радників з національної безпеки за останні десятиліття.

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