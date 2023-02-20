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- Голос Америки
Байдена охороняла лише маленька група людей, хоча візит небезпечніший, ніж в Ірак або Афганістан, кажуть в Білому домі
Під час візиту в Україну президента США Джо Байдена супроводжувала лише невелика команда – кілька найближчих помічників, медики, фотограф і охоронці.
Сам візит Білий дім називає історичним і безпрецедентним, зокрема стосовно рівнів небезпеки і ризиків, адже, на відміну від попередніх візитів президентів до зон бойових дій, таких як Ірак та Афганістан, цього разу США не мали військової присутності у країні призначення і не контролювали критично важливу інфраструктуру, що робило візит чинного президента ще більш складним, кажуть посадовці.
Візит планувався протягом кількох місяців
Візит Байдена до України планували декілька місяців із залученням кількох офісів у Білому домі, колег із Пентагону, таємної служби та, звичайно, розвідки, яка відповідала за оцінку загроз під час візиту, заявили представники Білого дому під час брифінгу для преси в понеділок.
Водночас лише кілька людей у кожній із цих установ брали участь у плануванні оперативної безпеки. Президент був повністю поінформований про кожен етап плану та будь-які можливі непередбачені ситуації, а потім прийняв остаточне рішення – їхати чи не їхати – після спілкування в Овальному кабінеті та телефонної розмови з деякими ключовими членами його кабінету національної безпеки у п'ятницю, повідомили посадовці США.
Деталі ретельного планування візиту оприлюднили в понеділок під час брифінгу для представників ЗМІ директорка із комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і головний заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер.
Це був ризик, на який хотів піти Джо Байден.Кетрін Бедінгфілд
“Сьогоднішня поїздка була сміливим і сильним кроком з боку президента Байдена перед лицем надзвичайних труднощів. Це було надзвичайно складно логістично, що надсилає неймовірно потужне повідомлення про те, що президент Байден вірить в український народ і непохитно підтримує його”, - наголосила Кетрін Бедінгфілд.
Але, за її словами, “це був ризик, на який хотів піти Джо Байден”.
Для президента США було важливо особисто відвідати Київ
Президент США відвідав Київ, не дивлячись на високий рівень небезпеки, кажуть посадовці.
“Він хотів стояти пліч-о-пліч із президентом Зеленським і нагадати світу, коли ми наближаємося до річниці [російського] вторгнення, що Київ встояв і продовжує стояти… І він хотів продемонструвати силу своєї відданості стратегії об’єднання Заходу в єдиний фронт проти Путіна”, - сказала Бедінгфілд.
Жодних сумнівів, що Джо Байден є лідером, який серйозно ставиться до зобов’язань, і США мають намір продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.Кетрін Бедінгфілд
Тепер, за словами представників Білого дому, ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що Джо Байден є лідером, який серйозно ставиться до зобов’язань, а також в тому, що США мають намір продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.
Байден мав намір надіслати чітке і однозначне повідомлення про постійну американську підтримку України, як і про єдність Заходу та міжнародної спільноти у підтримці України та протистоянні російській агресії, вказують в Білому домі.
Візит став потужною демонстрацією, що Україна успішно протистоїть російській агресії, а Росія зазнає стратегічної невдачі, кажуть посадовці
Як повідомляв Голос Америки, під час зустрічі президентів України і США йшлося про потреби ЗСУ, формулу миру, оборонну та економічну допомогу Україні, ситуацію на полі бою, а також міжнародні зусилля з підтримки України.
Ми повідомили росіян, що президент Байден поїде до КиєваДжейк Салліван
За інформацією Білого дому, прямо перед візитом США також поінформували Росію про візит, "з метою деконфліктування".
“Ми зробили це за кілька годин до його від’їзду з метою деконфліктування. Через конфіденційний характер цих повідомлень я не буду вдаватися в те, як вони відповіли або яким був точний характер нашого повідомлення, але я можу підтвердити, що сповістили”, - сказав Салліван.
Конкретні деталі логістики, наприклад, яким саме транспортом подорожував Байден, не розголошують, доки поїздка не буде повністю завершена. Представники ЗМІ повідомляють, що Байден 10 годин їхав потягом, щоб прибути до Києва.
“Президент відчував, що йому належить виконати важливу місію, і він дуже хотів її виконати, - підсумовують у Білому домі. - Він хотів бути впевненим, що максимально використає кожну мить. І діяв з упевненістю, що його команда безпеки змогла довести ризик до контрольованого рівня, і саме це зрештою змусило його прийняти рішення їхати”.
Політики в США неоднозначно відреагували на візит президента до України, який співпав з Днем президентів у США.
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Сенатор Кріс Мерфі: "Путін намагається підірвати підтримку України". Ексклюзив
За словами сенатора-демократа від штату Коннектикут Кріса Мерфі, "американські платники податків роблять більше на підтримку України, ніж європейці". Також законодавець наголосив, що нинішні проблеми багато в чому пов'язані з попереднім рішенням Європи "покладатися на російський газ та нафту".
Просто дивовижно, скільки грошей американські платники податків вирішили вкласти в Україну. Звичайні американці – сантехніки, вчителі - щотижня пересилають частину своєї зарплати в УкраїнуКріс Мерфі, сенатор-демократ, від штату Коннектикут
Американський політик також вважає, що нині "розмова йдеться про те, чого США не надали, замість того, щоб подякувати американському народу за те, що він вже надав". Мерфі підкреслює: "Ви втратите (підтримку від - ред.) американського народу, якщо будете говорити йому знову і знову, що вони недостатньо роблять для України".
По це та інше американський сенатор розповів Голосу Америки в ексклюзивному інтерв'ю до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про помилки та досягнення у протистоянні російській агресії та про стратегію на нинішній рік, читайте в матеріалі Катерини Лісунової.
Катерина Лісунова, Голос Америки: США почали надавати військову допомогу Україні в травні 2022-го року. Які розмови тоді велись за зачиненими дверима щодо допомоги, яку потрібно надати? Яким був процес переговорів?
Кріс Мерфі, сенатор-демократ, від штату Коннектикут: У нас завжди однаковий процес обговорення – ми хочемо передавати лише ті системи озброєння, які дійсно необхідні. З часом українці змогли впоратися із складнішими системами озброєння. Але були деякі системи, до яких українці були не готові минулого року. Також, у деяких наших оборонних системах є чутливі матеріали. І ми просто не можемо експортувати їх в інші країни, оскільки ці системи мають конфіденційну таємну інформацію.
Крім того, ми маємо деякі зобов’язання перед Росією, яких, на мою думку, варто дотримуватися. Одне з них полягає в тому, що Сполучені Штати не збираються використовувати власні війська, щоб безпосередньо воювати з росіянами. І по-друге, ми не збираємося надавати зброю, яку Україна збирається використовувати для атак всередині Росії. Тож ми розглядаємо всі ці фактори, коли вирішуємо, яку підтримку надати Україні.
Але навіть з урахуванням усіх цих факторів, ми змогли надати Україні більше військової техніки, ніж ми надіслали іншим нашим партнерам, які були залучені в активних конфліктах, протягом останніх десятиліть.
Ми не можемо просто взяти військових Сполучених Штатів і все наше обладнання і через один-два дні передати це Україні, ми повинні переконатися, що ми самі захищеніКріс Мерфі, сенатор-демократ, від штату Коннектикут
К.Л.: Військова допомога Україні еволюціонувала від «Джавелінів» до систем протиповітряної оборони. Чи розглядають Сполучені Штати варіант надати усе необхідне одразу, і таким чином уникнути великої кількості смертей?
К.М.: По-перше, Сполучені Штати не мають усього необхідного одразу. Воно не стоїть у портах, готове до відправки. Нам потрібен час, щоб отримати готовий матеріал для експорту. Іноді ми маємо виробити обладнання, перед тим як надіслати. Ми також хочемо переконатись, що не наражаємо себе на небезпеку.
Якщо ми надсилаємо в Україну ракетні комплекси "Джавелін", ми маємо переконатись, що на складах лишилося достатньо, щоб захистити Сполучені Штати та наше власне військо. Потім ми маємо навчити українців, як використовувати це озброєння. Ми не можемо просто надіслати українцям ракети "Патріот", якщо вони не знають, як ними користуватися.
Я не впевнений, яку роль ленд-ліз відіграє зараз. Я знаю, що для деяких моїх колег важливо було проголосувати за це. Справа в тому, що із законом про ленд-ліз або без нього, ми все одно можемо надавати Україні все, що вважаємо за потрібнеКріс Мерфі, сенатор-демократ, від штату Коннектикут
Тож потрібно витратити час, щоб навчити Україну користуватися цими складними системами. Ми не можемо просто взяти військових Сполучених Штатів і все наше обладнання і через один-два дні передати це Україні, ми повинні переконатися, що ми самі захищені. Це мій першочерговий обов'язок – захищати Сполучені Штати Америки. І по-друге, ми повинні переконатися, що це озброєння не просто лежатеме на складах, коли ми відправляємо його в Україну. Ми маємо переконатися, що українці знають, як ним користуватися".
К.Л.: У травні, коли голосували за перший пакет військової допомоги Україні, Конгрес також вирішив проголосувати за закон про ленд-ліз для України. Чому ви вирішили це зробити? Яку роль ленд-ліз відіграє зараз?
К.М.: Я не впевнений, яку роль ленд-ліз відіграє зараз. Я знаю, що для деяких моїх колег важливо було проголосувати за це. Справа в тому, що із Законом про ленд-ліз або без нього, ми все одно можемо надавати Україні все, що вважаємо за потрібне. Я знаю, що багато законодавців вважали, що це важливий законопроект, але ми і так надаємо Україні те, що їм потрібно, через пакети асигнувань на надзвичайні оборонні потреби, які ми регулярно затверджуємо для України.
К.Л.: Ідея визнання Росії державою-спонсоркою тероризму піднімалась як на рівні резолюції, так і на рівні законопроекту, але поки що і Конгрес і Білий дім не прийняли це рішення. Як ви думаєте, чому?
К.М.: Єдина причина щось робити, це швидше завершити цю війну. Я поки що маю сумніви, що таке рішення щодо російського уряду наблизить кінець війни. Зрештою, Росія є країною, з якою Сполученим Штатам доведеться мати справу. Росія захоче, щоб ми були за столом переговорів. І тому ми хочемо переконатись, що зрештою зможемо, якщо Україна цього захоче, стати посередниками миру, коли цей момент настане.
К.Л.: Підбиваючи підсумки цього року, як ви вважаєте, чи все було зроблено правильно? Чи змінили б ви щось у рішеннях Сполучених Штатів, НАТО чи інших союзників? Що можна було б зробити інакше?
"Європа, на жаль, вирішила залишатися залежною від російських нафтопродуктів, і зараз вони та увесь світ платять за це цінуКріс Мерфі
К.М.: Я думаю, що Сполучені Штати та адміністрація Байдена зробили практично усе можливе. Якщо у мене і є якісь сумніви, - вони стосуються неймовірно повільного процесу тиску на деяких наших європейських союзників, щоб ті активізувались і надали аналогічний рівень військової підтримки що й Сполучені Штати. Це просто дивовижно, скільки грошей американські платники податків вирішили вкласти в Україну. Звичайні американці – сантехніки, вчителі - щотижня пересилають частину своєї зарплати в Україну. Але на жаль в Європі процес не виглядає так само, хоча бої точаться набагато ближче до них. Тож я вдячний за підтримку, яку надали багато європейських країн, але справа в тому, що платники податків Сполучених Штатів зараз роблять більше. І я хотів би, щоб допомога європейських платників податків трималась на такому ж рівні, як в Сполучених Штатах.
К.Л.: Фактично Росія вторглась в Україну в 2014 році, за вісім років до нинішнього повномасштабного вторгнення. Чи вважаєте ви, що були речі, які слід було зробити інакше? Наприклад, ви виступали проти санкцій щодо «Північного потоку-2», які запропонували республіканці. Як ви думаєте, це була помилка?
К.М.: Насправді це неправда. Я не виступав проти санкцій щодо "Північного потоку-2". Сполучені Штати запровадили санкції, і я завжди підтримував ці санкції. Проблема полягала в тому, що наш партнер, Німеччина, вирішила продовжити будівництво трубопроводу, незважаючи на санкції, які ми запровадили. Були деякі люди, які хотіли, щоб ми запровадили санкції проти Німеччини, нашого союзника, через "Північний потік-2". Багато хто з нас вважав, що це погана ідея.
Ми в цій ситуації сьогодні, тому що Європа прийняла довгострокове рішення покладатися на російський газ і російську нафту. Ми знову і знову говорили їм, що це погане рішення, що це зробить їх уразливими, що вони не повинні довіряти Путіну. Європа, на жаль, вирішила залишатися залежною від російських нафто-продуктів, і зараз вони та увесь світ платять за це ціну. Але я скажу, що для України найголовніше – це об’єднання США та Європи.
У нас, звичайно, є чутливі технології, які ми не надаємо Україні, які ми не надаємо майже жодному з наших союзників. Ми також взяли на себе зобов’язання не надавати зброю, яка буде використовуватися для здійснення атак на території РосіїКріс Мерфі
І якби Сполучені Штати ввели санкції проти Європи через «Північний потік-2», це створило б фундаментальний розрив між Сполученими Штатами та Німеччиною, між Сполученими Штатами та Європою. Це, ймовірно, унеможливило б нашу співпрацю щодо інших питань щодо України. Отже, були люди, які хотіли розділити Сполучені Штати з Європою. І вони використовували питання «Північного потоку-2» як механізм, щоб зробити це — таким був їхній план.
Тим людям, які підштовхували Сполучені Штати запровадити антиєвропейські санкції через "Північний потік-2", було байдуже щодо України. Вони намагалися відокремити Сполучені Штати від Європи. Це люди які сповідають гасло «Америка передусім», вони були людьми Трампа, які просто вірили, що Сполучені Штати не повинні інтегруватися з рештою світу, і це був їхній механізм розділити Сполучені Штати з Європою".
К.Л.: Якщо повернутись до початку роботи президента Байдена в Білому домі, - одним із перших людей, з ким він зустрівся, був Володимир Путін, і лише після цього він зустрівся з президентом Зеленським. Як ви думаєте, чи мав якийсь вплив на міжнародній арені той факт, що Путін був одним із перших, з ким Байден зустрівся?
К.М.: Ні, президент повинен мати справу з усіма. Я підтримую підхід діалогу з ворогами. А думку про те, що це слабкість, - говорити з людьми, з якими ви незгодні, я вважаю поганою та небезпечною. Я підтримую президентів, як республіканців так і демократів, коли вони спілкуються, як з нашими друзями, так і з нашими противниками.
К.Л.: Чи є наразі якісь обмеження щодо допомоги Україні? Чи є щось, що Сполучені Штати не вважають за потрібне надавати на даний момент?
К.М.: У нас, звичайно, є чутливі технології, які ми не надаємо Україні, які ми не надаємо майже жодному з наших союзників. Ми також взяли на себе зобов’язання не надавати зброю, яка буде використовуватися для здійснення атак на території Росії. Тому є певні обмеження щодо того, що ми можемо надати Україні. Але за останній рік ми знайшли спосіб виділити Україні абсолютно виняткові обсяги допомоги.
Я думаю, що часто розмова йде про те, чого ми не надаємо, замість того, щоб подякувати американському народу за те, що він вже надав. І я вам скажу, що ви втратите (підтримку від - ред.) американського народу, якщо будете говорити йому знову і знову, що вони недостатньо роблять для України. Бо вони так не думають. Вони тяжко заробляють свої гроші і тим не менш раді віддавати частину своєї зарплати на захист України. Важливо це визнати, а не говорити американському народу знову і знову, що вони роблять недостатньо.
К.Л.: Зараз багато розмов про те, що Росія планує нову хвилю наступу, яка як очікується, буде дуже жорстокою. Що мають зробити західні союзники щоб запобігти цьому? Яким має бути правильний план дій?
К.М.: Я думаю, що ця війна не закінчиться найближчим часом. І питання полягає в тому, чи продовжить народ Європи та народ Сполучених Штатів підтримувати Україну? Путін намагається підірвати підтримку України. Тому він використовує відключення електроенергії Європі. Він також використовує пропаганду тут, у Сполучених Штатах, щоб спробувати підірвати цю підтримку.
Тому для тих із нас, хто вірить в Україну і вірить у майбутнє України, ми повинні продовжувати доводити нашим виборцям, що це варте того. Це багато коштів, - і у цьому немає жодних сумнівів. Моїм виборцям не вистачає їжі та житла, але вони все одно готові віддавати власні гроші, щоб захищати людей на іншому кінці світу. Нам доведеться наполегливо працювати над цією справою протягом наступних кількох тижнів протягом наступного року, щоб переконати людей, що це й досі розумна інвестиція".
К.Л.: Нині багато країн нарощують озброєння, щоб захиститися від агресивних, авторитарних держав. Які ваші очікування від цього року?
К.М.: Я сподіваюсь, що цього року Україна виграє війну. Я не думаю, що це нереально. Я вважаю, що російська армія слабка, а наші санкції зроблять її ще слабшою. Я також сподіваюсь, що це буде рік, коли демократія трохи відновить свої позиції у світі.
- Голос Америки
Україна і Захід підтримують боротьбу Молдови проти гібридних атак Росії
Україна допоможе Молдові, якщо Росія використає Придністров'я для відкриття ще одного фронту, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому виданню Die Welt, опублікованому в понеділок. За словами українського очільника, Молдова та Росія не мають спільного кордону, водночас для відправки військ та техніки Кремль може використати всі ресурси Придністров'я, невизнаного світом утворення, де перебуває російських військовий контингент.
Раніше український президент передав Молдові інформацію про те, що Росія готує заколот, який має скинути проєвропейський уряд Молдови. Президентка Молдови Мая Санду поставилася серйозно до цієї інформації і минулого тижня провела спеціальний брифінг з цього приводу. Після цього Санду ініціювала зміну уряду і запропонувала парламенту кандидатуру нового прем'єр-міністра з досвідом роботи у силових структурах - Доріна Речана. Він був міністром внутрішніх справ і секретарем Ради безпеки. Одна з перших заяв нового глави уряду після призначення - заклик до демілітаризації Придністров'я та вислання російських військ, повідомляє AFP. У четвер, 16 лютого він заявив у парламенті, що в країні наразі іде гібридна війна, яку веде Росія. А в суботу 18, лютого, новий речник уряду Молдови Даніель Вода повідомив, що ця демілітаризація - фундаментальна річ для забезпечення мирної реінтеграції країни.
Після цього на заяви молдовської сторони відреагував Кремль. В понеділок речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що Кишиневу варто бути обережними з заявами. За його словами, відносини між країнами дуже напружені, а Молдова скочується в антиросійську істерію.
США висловлюють підтримку Молдові – повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.
«Ми рішуче підтримуємо Молдову в підтримці безпеки, незалежності, територіальної цілісності, дуже важливих зусиль щодо реформ, які вживають президент і уряд. Ми глибоко стурбовані деякими планами, які ми бачили з боку Росії для спроб дестабілізувати уряд, але, звичайно, цінуємо зусилля, яких докладає Молдова для захисту від цього. Я вважаю, що Молдова опинилася, не через свої дії, в ідеальному штормі викликів, що надходять ззовні, і вони мали великий вплив всередині Молдови» – заявив держсекретар США.
Придністров’я – за міжнародним правом, це частина Молдови. У Придністров'ї Росія досі утримає свій військовий контингент, який контролює великі запаси зброї.
Блінкен висловився за продаж винищувачів F-16 Туреччині
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена підтримує продаж винищувачів F-16 Туреччині, і висловив упевненість, що і Швеція, і Фінляндія незабаром приєднаються до альянсу НАТО. Блінкен в понеділок відвідав Анкару для переговорів з турецькими лідерами.
Конгрес США має схвалити продаж F-16 за 20 мільярдів доларів, який включає запит Туреччини на 40 реактивних літаків і майже 80 комплектів для модернізації.
Під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Блінкен сказав, що не може оприлюднити терміни офіційного сповіщення Конгресу про запропонований продаж, але повідомив про підтримку угоди з боку адміністрації Байдена.
"Це дуже важливо для постійної оперативної сумісності НАТО та національної безпеки Сполучених Штатів", - сказав Блінкен.
Чавушоглу сказав, що питання F-16 не варто пов’язувати з ратифікацією Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами НАТО, які не схвалили приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу в процесі, який має бути одностайним.
Блінкен сказав, що Сполучені Штати підтримують прийняття Швеції та Фінляндії «якнайшвидше».
Він сказав, що «впевнений, що НАТО офіційно прийме їх незабаром, і коли це станеться, це посилить безпеку кожного члена НАТО, включаючи Сполучені Штати, включаючи Туреччину».
Туреччина висловила стурбованість щодо членства Швеції в НАТО, заявивши, що вона надто поблажлива до груп, які Туреччина вважає терористичними організаціями.
Чавушоглу сказав, що всі сторони повинні переконати Швецію розв'язати ці питання, і що Туреччина вважає, що фінансування тероризму, вербування та пропаганда тривають у Швеції.
Минулого тижня під час візиту до Туреччини генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «настав час» для Туреччини ратифікувати членство обох країни в НАТО.
Блінкен також зустрівся в понеділок із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на закритій для преси зустрічі.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Блінкен і Ердоган обговорили підтримку України та допомогу Туреччині від США в її зусиллях з відновлення після землетрусу.
Блінкен у неділю оголосив про зобов’язання виділити 100 мільйонів доларів на додаток до допомоги США для Туреччини та Сирії після землетрусу 6 лютого, який забрав життя понад 44 000 людей.
Пізніше в понеділок він має вирушити до Греції, де Держдепартамент заявив, що «обговорить з лідерами країни оборонну співпрацю, енергетичну безпеку та спільне зобов’язання захищати демократію».
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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