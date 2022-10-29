Актуально
Російські війська не просунулися суттєво в районі Бахмута, хоча стверджують протилежне – ISW
Російські війська не домоглися значного просування в районі Бахмута Донецької області або де-небудь ще вздовж лінії фронту, проте російська інформаційна операція просуває версію про те, що російські сили домоглися в Бахмуті значного прогресу, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 28 жовтня.
У повідомленні йдеться, що керівник «групи Вагнера» Євген Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій навколо Бахмута 23 жовтня. Водночас відзначається зростання впливу очолюваної Пригожиним фракції силовиків, що ще більше розколює російське військове співтовариство.
Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров знову розкритикував командувача центрального військового округа (ЦВО) Олександра Лапіна, що «вказує на подальшу фрагментацію провоєнного угруповання, що може допомогти Пригожину отримати більше влади в довгостроковій перспективі», пише ISW.
«Силовики дедалі частіше просувають свої паралельні військові структури за рахунок репутації російських збройних сил», – йдеться у звіті.
У ISW також припускають, що президент РФ Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони РФ Сергій Шойгу в російському інформаційному просторі, щоб врівноважити зростаючий вплив російського провійськового угруповання силовиків.
В ISW також зазначають, що російські війська «продовжують свої спроби стерти українську історію, культуру та національну ідентичність в окупованих Росією частинах України».
Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських військ відбили атаки армії РФ у районах трьох населених пунктів Донецької області. Щодо Бахмутського напрямку, то повідомлялося, що напередодні російські війська стріляли з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка.
Всі новини дня
«Неможливо передати біль»: родичі українських військовополонених виходять на акції протесту. Відео
Повернення понад ста жінок з «Азовсталі» 17 жовтня став одним із наймасовіших обмінів військовополоненими з початку війни. Проте, як кажуть правозахисники, точної кількості полонених українців на території Росії не знає ніхто.
Маск купив Twitter. Що це означатиме для світової політики?
Не минуло і кількох годин після оголошення про купівлю мережі Twitter Ілоном Маском, як він провів перестановки в керівництві, наголосив на своїх планах збільшити свободу висловлювань в сомережі, а також оголосив про створення ради з контролю над змістом дописів. Також, в рамках купівлі компанії, Маск знімає її з біржових котувань, що зменшує необхідність для керівництва звітувати перед громадськістю із багатьох рішень щодо компанії.
Оглядачі уважно слідкують за політикою Маска, відомого своїми різкими політичними висловлюваннями на платформі, щодо модерування контенту.
"Пташка вільна", - твітував Маск вввечері в четвер, після того, як перебрав контроль над компанією. У відповідь в Європі Маску нагадали про європейські правила щодо соцмереж.
"В Європі пташка літатиме за нашими правилами", - твітує комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Бретон також розмістив відео, де він та Маск погоджуються з європейськими правилами регулювання цифрових ЗМІ.
А в Росії колишній президент Росії Дмитро Медведєв побажав новому власнику компанії подолати «ідеологічний диктат» у мережі та припинити підтримку України.
«Успіхів Ілону Маску у подоланні політичної упередженості та ідеологічного диктату в Twitter. І кидайте той бізнес зі Starlink в Україні», – написав Медведєв.
У співпраці та за часткового фінансування уряду США, компанія Маска Starlink поставила в Україну засоби супутникового зв’язку, які були критичними під час обстрілу України російською армію на початку повномасштабного російського вторгнення.
Як каже в інтерв’ю «Голосу Америки» аналітик «Дому Свободи» з питань технологій і демократії Ґрант Бейкер, «у випадку України, розгортання Starlink і допомога були безумовно позитивними».
Але твіт Медведєва на тлі останніх геополітичних заяв Маска лише посилив побоювання оглядачів щодо того, що може означати для світової політики «купівля найбагатшою людиною світу, ймовірно, найвпливовішої у світі політичної ехокамери».
На думку деяких коментаторів, технологічні компанії здобувають такий рівень впливу на міжнародні справи, який раніше мали лише держави. За словами оглядача Washington Post Ґреґа Сарджента, це «вимагатиме нового типу політичної відповіді» від урядів.
Він наводить слова президента Eurasia Group Іана Бреммера, який вважає, що Маск і його вплив на геополітику є «одним з найважливіших питань, які вирішуються на геополітичній арені».
Дослідники свободи слова вважають, що уряди, як правило, мають найбільшу вагу, тому що вони встановлюють правила і закони.
«Але протягом останніх кількох років ми бачили, що технологічні компанії в усьому світі відіграють більшу роль у створенні середовища, що впливає на свободу в інтернеті», – сказав Ґрант Бейкер. – Я думаю, що є випадки, коли вони зробили багато для підтримки свободи інтернету, а також були широко задокументовані випадки, коли вони заподіяли шкоду свободі інтернету».
Деякі коментатори побоюються, що зараз реалізуються давні побоювання експертів з міжнародних відносин, що технологічні гіганти, які «накопичують стратосферний рівень впливу на глобальні справи, перетворяться на геополітичних акторів, з невизначеними довгостроковими наслідками».
Журналісти газети New York Times (NYT) днями нагадали, що Маск також пообіцяв допомогти протестувальникам з Ірану, але вийшло, що поки що лише відкрив можливість для провладних шахраїв витягнути особисті дані протестувальників. І в Азії, де ситуація на тлі російської війни проти України є особливо напруженою, Маск запропонував, як вирішити проблему Тайваню. У газетному інтерв’ю, кажуть журналісти NYT, він припустив, що Китай можна було б задовольнити тим, щоб йому віддати частковий контроль над Тайванем.
Як каже в інтерв’ю NYT Карен Корнблу, директорка дослідницького центру Німецький фонд Маршалла, «технології стали центральними для геополітики. Це захоплює, в цьому є безлад, а в центрі всього цього є Ілон Маск».
Маск обіцяє модерацію з «різноманітними точками зору»
Сам Маск, який обіцяв повну свободу в інтренеті та створення рівних можливостей для висловлення, після купівлі компанії сказав, що Twitter сформує раду з модерації контенту з «дуже різноманітними точками зору».
Найбільший скандал навколо геополітичних поглядів Маска виник через його «мирний план» для України, який майже збігався з пропозиціями президента Росії Володимира Путіна.
Газета New York Times, зокрема, розповідає, що план віддати частину українських територій в обмін на обіцянку миру з Москви, який збурив українську громадську думку та викликав жорстку реакцію Києва, з’явився минулого місяця під час вечірки, яку частково організовував колишній виконавчий директор Google, а також радник уряду Ерік Шмідт.
Серед присутніх на ній були представники американських ділових і політичних кіл, зокрема спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, колишній віце-президент Ел Гор та колишній голову Об’єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд. Пропозиця Маска, як каже NYT, викликала обурення багатьох гостей, але він тим не менше, опублікував її пізніше у Twitter.
Журналісти NYT просили Маска про коментар, але він не відповів. Натомість Маск, якого газета назвала «новим хаотичним актором на сцені глобальної політики» висловився вже у Twitter.
«The New York Times стала новим, хаотичним гравцем у світовій політиці. Втручання газети в деякі з найбільш гарячих конфліктів у світі іноді було благом, але їхні повідомлення також спричиняли проблеми».
Вплив Маска на питання національної безпеки непокоїть також і уряд США. Як повідомило минулого тижня агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела в уряді, керівництво США та розвідувальне співтовариство зважують, які інструменти можна використати, і чи вони взагалі існують, щоб перевірити на федеральному рівні підприємства Маска, чи вони не створюють ризик для національної безпеки США.
Як каже оглядач Washington Post справа не в тому, що технології, які виробляє приватний сектор, допомагають вирішити надскладні логістичні завдання, як наприклад, забезпечення доступу до інтернету в Україні, проблема у впливі, який вони таким чином здобувають.
«Ситуація ілюструє, який вплив Маск і подібні йому особи мають на глобальні події, – каже Ґреґ Сарджент. – І цей вплив представляє новий вид виклику. Суверенітет, який технологічні гіганти викроюють у міжнародному цифровому просторі, дедалі більше вноситиме плутанину в конфлікти між суверенними державами».
Також експерти говорять, що недосвідчений у геополітичних питаннях керівник технологічної компанії може стати жертвою операцій противників демократії. Наприклад, є небезпека, що Twitter відкриє двері дезінформації та операціям впливу в інтернеті.
«Таким чином російська пропаганда, спрямована на спотворення уявлень про війну та послаблення підтримки України – у Сполучених Штатах і за кордоном – може стати більш помітною», – наводить оглядач Washington Post слова професорки комунікації в Університеті штату Джорджія Мії Блум. Бо, на її думку, якщо модератори не будуть прибирати російську дезінформацію з мережі, вона там домінуватиме, як і загалом авторитарний порядок денний.
З іншого боку, враховуючи позитивну роль технологічних компаній, експерти не виключають, що їхні побоювання можуть бути перебільшеними і з часом технологічні компанії і демократичні уряди та суспільства знайдуть прийнятний спосіб співжиття. Але поки до цього дійде, світ чекатимуть турбулентних кілька років, у цьому оглядачі практично гарантують.
Північна Корея провела ракетні постріли, на тлі занепокоєння США щодо ядерної програми країни
СЕУЛ, Південна Корея (AP) — Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої далності в бік моря в п’ятницю під час своїх перших за два тижні пусків балістичних ракет. Військові США попередили Північну Корею, що застосування ядерної зброї «призведе до кінця цього режиму".
Збройні сили Південної Кореї зафіксували два пуски зі східного прибережного району Тончхон Північної Кореї близько полудня в п'ятницю, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула. За його словами, обидві ракети пролетіли приблизно 230 кілометрів на максимальній висоті 24 кілометри.
У заяві йдеться, що Південна Корея рішуче засуджує запуски, називаючи їх «серйозною провокацією», яка підриває мир в регіоні і порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють будь-яку балістичну діяльність Північної Кореї.
Тихоокеанське командування США заявило, що запуски підкреслили «дестабілізуючий вплив» незаконної ядерної зброї та програм балістичних ракет Північної Кореї. Міністерство оборони Японії повідомило, що також виявило запуски і аналізує інформацію про тип ракет.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що його головний ядерний представник провів окремі телефонні переговори зі своїми американськими та японськими колегами невдовзі після запусків. У ньому сказано, що троє домовилися посилити тристоронню координацію щодо Північної Кореї, і знову закликали Північну Корею припинити випробування зброї та повернутися до переговорів.
Послідовні запуски, перші випробування балістичних ракет КНДР з 14 жовтня, відбулися в останній день щорічних 12-денних навчань Південної Кореї «Хогук», у яких також брали участь американські військові. Наступного тижня ВПС Південної Кореї та США також планують провести масштабне навчання.
Північна Корея розглядає регулярні навчання Сеула та Вашингтона як тренування нападу на КНДР, хоча союзники кажуть, що навчання мають оборонний характер.
Повітряні навчання Vigilant Storm наступного тижня триватимуть з понеділка по п’ятницю, у них візьмуть участь близько 140 південнокорейських військових літаків і близько 100 літаків США. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що серед літаків є сучасні винищувачі, такі як F-35 обох країн.
З кінця вересня Північна Корея запустила багато ракет у бік моря під час так званих “імітаційних випробувань” систем тактичної ядерної зброї, призначених для нападу на цілі Південної Кореї та США. Північна Корея стверджує, що її випробування мали стати попередженням під час навчань Південної Кореї та США. Але деякі експерти кажуть, що Пхеньян також використовував навчання своїх суперників як шанс випробувати нові системи озброєнь, посилити свій ядерний потенціал і вплив у майбутніх відносинах з Вашингтоном і Сеулом.
Тончхон, стартовий майданчик для п'ятничних запусків КНДР, знаходиться приблизно за 60 кілометрів від міжкорейського сухопутного кордону. За даними Міністерства оборони Південної Кореї, цей район ближче до південнокорейської території, ніж будь-який інший ракетний майданчик, який Північна Корея використовувала цього року.
Південна Корея та Сполучені Штати рішуче застерегли Північну Корею від превентивного використання ядерної зброї.
Немає сценарію за яким режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижитиЗвіт Пентагону
У звіті Пентагону про національну оборонну стратегію, опублікованому в четвер, зазначено, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї на Сполучені Штати, союзників і партнерів «приведе до кінця цього режиму».
"Немає сценарію за яким режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижити", - йдеться у звіті. Пентагон заявив, що продовжуватиме стримувати атаки Північної Кореї за допомогою «передової позиції», включаючи ядерне стримування, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, а також тісну координацію та оперативну сумісність з Південною Кореєю.
Під час візиту до Токіо у вівторок заступник держсекретаря США Венді Шерман повторила, що Сполучені Штати застосують свій військовий потенціал, «включаючи ядерний», для захисту союзників - Південної Кореї та Японії.
Минулого місяця Міністерство оборони Південної Кореї попередило Північну Корею, що використання ядерної зброї поставить її на «шлях самознищення».
Є занепокоєння, що найближчими тижнями КНДР може збільшити ставки і провести перше ядерне випробування з 2017 року.
Рафаель Гроссі, голова Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив у четвер, що новий ядерний вибух, здійснений Північною Кореєю, «стане ще одним підтвердженням програми, що розвивається і викликає надзвичайне занепокоєння».
Він сказав, що агентство ООН спостерігає за підготовкою нового випробування, яке стане сьомим за рахунком для Північної Кореї, але не вказав, чи є атомний вибух неминучим.
Останніми днями Північна Корея також випустила сотні снарядів у міжкорейських морських буферних зонах, які дві Кореї створили у 2018 році, щоб зменшити військову напругу. Північна Корея заявила, що артилерійські обстріли були реакцією на південнокорейські навчання з бойовою стрільбою в районах сухопутного кордону.
У понеділок ворогуючі Кореї обмінялися попереджувальними пострілами вздовж свого спірного західного морського кордону, де раніше точились кровопролитні морські битви.
Станіслав Асєєв: складно уявити, щоб Путіна привезли на трибунал у кайданках і засудили
“Зло повинне мати імʼя” - в цьому переконаний журналіст Радіо Свободи та активіст Станіслав Асєєв. З 2017 по 2019 рік Асєєв перебував в полоні - у катівні “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Після початку повномасшатбного вторгенння Росії він заснував фонд “Ініціатива справедливості” для пошуку воєнних злочинців. За інформацію про них у фонді пропонують винагороду - і сподіваються, що інформаторами стануть самі представники силових структур Росії. Більше - читайте далі в нашому інтервʼю.
Остап Яриш: Стасе, Ви нещодавно оголосили про створення проекту "Фонд Ініціативи Справедливості" - організації, яка займається розслідуваннями воєнних злочинів Росії. Розкажіть більше про цей проект.
Станіслав Асєєв: Ми запозичили практику в Сполучених Штатів, які виплачують винагороду за інформацію про терористів. І до речі, в США цим займаються не тільки на державному рівні, а є ціла система громадських організацій, які виплачують винагороду за інформацію про зникнення людей та їхніх викрадачів. Потім вони передають її поліції, і якщо вона актуальна, вони розплачуються з інформатором.
Ми створили хаб, який обʼєднує інформацію про людей, які офіційно підозрюються у вчиненні воєнних злочинів.
Те саме хочемо робити і ми, тільки на рівні воєнних злочинців Російської Федерації. Ми створили хаб, який обʼєднує інформацію про людей, які офіційно підозрюються у вчиненні воєнних злочинів. На нашому сайті ми розміщуємо дані тільки тих осіб, які офіційно отримали підозру у скоєнні злочинів - від української правоохоронної системи, чи міжнародної правоохоронної системи. Наприклад, у випадку з Гіркіним, ми покладаємось на рішення прокуратури Нідерландів в справі MH-17.
Ми плануємо виплачувати винагороду за інформацію про цих людей. Кожна людина - чи фізична, чи юридична особа, може зайти на наш сайт і поповнити наш фонд. Загальна сума розподіляється рівномірно, і далі ми пропонуємо виплату цієї суми за один з трьох пунктів. Перше - це надання нових доказів воєнних злочинів, яких ще немає у кримінальній справі. Наприклад, відео запуску ракет по боїнгу, чи відео катувань з катівні “Ізоляція” в окупованому Донецьку.
Друге - це передача воєнного злочинця Україні будь-ким в будь-який спосіб, нас це не цікавить. Нас цікавить, щоб людина опинилась на території України.
І третє - це інформація, яка призведе безпосередньо до арешту підозрюваної особи. Або доказова інформація про смерть цієї людини. Якщо одна з цих умов виконується, ми готові виплачувати винагороду, яка буде субʼєктивно вирішуватись бордом нашої організації.
О.Я.: Хто ваша, так би мовити, основна аудиторія? Від кого ви очікуєте отримувати інформацію?
Російські спецслужби - це не монолітна структура, навіть всередині окремого підрозділу - наприклад, ФСБ.Станіслав Асєєв, засновник фонду "Ініціатива справедливості"
С.А.: Це насправді російські спецслужби і самі росіяни. Це наш головний “бенефіціар” отримання винагороди. Треба розуміти, що російські спецслужби - це не монолітна структура, навіть всередині окремого підрозділу - наприклад, ФСБ. Зрозуміло, що є конкуренція між ФСБ та ГРУ, але навіть всередині ФСБ є декілька напряміків, які конкурують між собою.
Заробити на злитті інформації про цих людей для них взагалі не питання. І насправді така практика вже існує. Думаю, це не секрет - таке активно використовує Bellingcat, які створюють свої розслідування на основі інформації, які їм передають ті ж росіяни. Тільки вони не публікують офіційних прайсів. А ми хочемо вийти офіційно - так, щоб люди могли бачити, яка конкретна сума пропонується за окремо взятого злочинця чи особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.
О.Я.: Чи вдалося вашому фонду вже отримати якусь інформацію?
С.А.: Так, нам надіслали інформацію щодо одного з фігурантів в справі “Ізоляції”, але вона стосувалась 2019 року, тому для нас вона не має оперативного значення. Але треба розуміти, що ми ще не виходили на інформаційний ринок Росії.
Наша стратегія полягає в тому, щоб акумулювати хоча б декілька десятків тисяч доларів на рахунках. З урахуванням того, що на нашому сайті розміщені командири російських бригад - полковники, підполковники, той же Гіркін.
Декілька тисяч доларів - це не та цифра, яку ми можемо конвертувати в якісну інформацію. Тому ми хочемо спочатку зібрати гроші, а потім через певні канали вийти на російський інформаційний ринок.
О.Я.: Через які канали збираєтесь виходити, чи є у вас якась стратегія?
С.А.: ФСБ точно про нас знає, тому що мій аккаунт відслідковується ще з роботи в Донецьку. І я думаю, що вони продовжують його відслідковувати у Facebook. Ці люди точно про нас знають, тому коли ми вийшли з рекламою в Україні, нам одразу заблокували аккаунт в PayPal через скарги якихось людей. Скоріш за все, це були росіяни.
А щодо інформаційного ринку Росії, то ми плануємо виходити на нього через таких людей, як Александр Невзоров, Владімір Осечкін - люди, які зараз перебувають поза Росією, але мають вплив на російську аудиторію через свої канали - YouTube чи соцмережі.
О.Я.: У вашій команді є також іноземні гравці - колишня працівниця ФБР, також правозахисниця з великим стажем роботи. Який закордонний досвід переймаєте у своїй роботі - окрім ідеї винагород за інформацію про підозроюваних?
С.А.: Карен Грін, яка входить до нашого борду, дійсно колишня агентка ФБР з величезним досвідом роботи. Вона дуже потужно нас консультувала протягом створення цієї платформи з точки зору безпечного механізму для інформаторів.
Для того, щоб передати нам інформацію, ви маєте виконати ряд вимог - зокрема, завантажити браузер TOR, зареєструвати спеціальний email на спеціальному домені, щоб ми не могли відслідковувати IP-адресу.
Люди, які вчиняли злочини на Близькому Сході - це часто ті самі люди, які зараз їх чинять на Донбасі. Наприклад, так звані “вагнерівці” - які кочують з однієї гарячої точки в іншу
Джанін Ді Джованні, яка теж входить до нашого борду, також спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів в Сирії та на Близькому Сході. Вона запропонувала в майбутньому зробити міжнародний хаб воєнних злочинців, адже люди, які вчиняли злочини на Близькому Сході - це часто ті самі люди, які зараз їх чинять на Донбасі. Наприклад, так звані “вагнерівці” - які кочують з однієї гарячої точки в іншу. В цьому сенсі можуть бути зацікавлені і США.
О.Я.: Девіз вашого фонду - "Зло повинно мати імʼя". Дехто на Заході вважає, що в зла є лише одне імʼя - це Путін. І одна людина відповідальна за цю війну. Що ви можете на це сказати?
С.А.: Я сподіваюсь, що ця ідея якщо не відійшла, то найближчим часом відійде зі суспільної думки Сполучених Штатів і Заходу, особливо в Європі побутує така думка. Вона абсолютно хибна. Алюзії до історії і до нацистської Німеччини дають відповідь на те, що це не так. Як тоді не можна було звинувачувати лише Гітлера, тому що його діяльність стала можливою лише за підтримки німців того часу, так і зараз - Путін є тільки уособленням російського народу, який дозволяє йому це робити.
Я вже не кажу про те, що дійсно наше гасло - “Зло повинне мати імʼя” якраз показує, що є безліч людей, які вчиняли воєнні злочини - і це не Володимир Путін. Це може бути якийсь рядовий Вася з Саратова, може бути Гіркін, може бути командир бригад. Різного рівня люди, які відповідають за те, що відбувається в Україні зараз.
О.Я.: Чи вважаєте ви, що до відповідальності зрештою вдасться притягнути також Путіна - і разом із ним вище керівництво Росії?
С.А.: Я маю сумнів. Росія все-таки ядерна держава, і дотягнутись до цих людей можна хіба що шляхом внутрішнього політичного перевороту. Але знову-таки, це не означає міжнародний трибунал. Якщо трибунал для Путіна і його оточення і буде створений, я боюсь, що там будуть пусті місця, і що це буде якийсь заочний вирок та засудження.
Якщо трибунал для Путіна і його оточення і буде створений, я боюсь, що там будуть пусті місця.Станіслав Асєєв, засновник фонду "Ініціатива справедливості"
А щодо самого Путіна - думаю, найгірша доля, яка його може спіткати - це внутрішні колосальні потрясіння в Росії, коли вони зрозуміють масштаби втрат на фронті, коли їх торкнеться глибока соціальна криза. Росія це державаа, де можливо майже все. Може здаватись, що це непохитно і на віки, але ми знаємо, що СРСР розвалився без жодної атомної бомби. Тому тут з Росією і з Путіним може бути що завгодно насправді.
Ми бачили в історії на прикладі Лівії та інших країн сходу, що сталося там. Думаю, в найгіршому випадку Путіна може спіткати схожа доля. Проблема Путіна і її вирішення, думаю, лежить виключно в площині самих росіян. Не лише звичайних людей, але й оточення, яке, можливо нарешті зрозуміє наслідки і те, куди Путін тягне всю Росію та їх самих. Цю проблему мають вирішувати вони зсередини, тому що дуже важко уявити, щоб Путіна привезли на трибунал у кайданках і засудили. Мені важко це уявити.
О.Я.: На ваш погляд, чи мають росіяни нести колективну відповідальність за війну в Україні?
С.А.: Безперечно. Знову ж таки, тут аналогія з нацистською Німеччиною. Дуже важко відокремлювати росіян, які не підтримують те, що відбувається, від тих, хто це повністю підтримує. Але загальна оцінка - не тільки Володимир Путін та його оточення, але й російський народ несе відповідальність за те, що відбувається зараз в Україні. І має в тому числі сплачувати репарації. Коли цей час настане - а це питання часу -щоб вони розуміли, чому це стосується кожної сімʼї в Росії, чому вони щось мають платити. Тому що ви свого часу або мовчали, або повністю підтримували згвалтування, катування на українській землі.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum