Алек Болдвін відкинув звинувачення в тому, що він не співпрацює зі слідством щодо смерті Галини Гатчінс

Актор Алек Болдвін, який протягом зйомок фільму “Rust” смертельно вистрелив в українську художницю-постановницю Галину Гатчінс, відкидає звинувачення в тому, що він не співпрацює зі слідством.

“Будь-які твердження, що я не виконую запити, накази, вимоги чи ордери на обшук щодо мого телефону, це лайно. Це брехня”, - заявив Болдвін у відео, яке він оприлюднив у Instagram.

Актор заявив, що процес співпраці з правоохоронцями “займає час”, однак додав, що він “на тисячу відсотків буде все виконувати”, і що не заперечує щодо запитів слідства.

Раніше шериф міста Санта-Фе, поблизу якого трапився фатальний інцидент, видав ордер на дослідження телефону Болдвіна для збору доказів.

Наразі не висунуло офіційних звинувачень, однак та учасники кінокоманди, та друзі Галини Гатчінс шукають, хто винен у її смерті. До судів уже подали два цивільних позови через халатність на знімальному майданчику та заподіяння моральної шкоди.

Один з позовів подав подав українець Сергій Свєтной. Він працював освітлювачем на зйомках фільму та був близьким другом Галини.

Сергій звинувачує керівництво та працівників у фільму у халатності, яка спричинила йому моральну шкоду.

“Ми подали до суду на всіх, хто, як ми вважаємо, брав участь у прийнятті рішень у цьому фільмі, на людей, які не дбали про безпеку. Зброярка Ганна Гутьєррес каже, що вона зарядила 5 куль у цю зброю. Якщо там опинились бойові патрони, вона несе відповідальність. Її робота полягала в безпеці зброї. Алек Болдвін розділяв багато повноважень – він був продюсером і брав участь у прийнятті рішень з самого початку фільму, це був його фільм і виробництво, він брав участь у прийнятті рішень. Одним з важливих була безпека і вони очевидно зекономили на цьому.” – стверджує Гарі Дордик, адвокат Сергія Свєтного.

Адвокати Алека Болдвіна не відповіли на запит "Голосу Америки" про коментар. Щоправда, на початку грудня Алек Болдвін у своєму інтерв'ю каналу ABC, запевнив - на спусковий гачок не натискав і наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.

Дивіться також: Смерть Галини Гатчінс: Хто нестиме відповідальність?