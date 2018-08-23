Міні гонка озброєнь на Балканах - Сербія отримала російські винищувачі

Повітряні сили Сербії отримали два російські винищувачі MiG-29, в рамках закупівлі зброї, яка може призвести до зростання напруги на Балканах і збільшити вплив Росії в регіоні, повідомляє видання Defensenews з посиланням на АР.

Президент Сербії Александар Вучич відвідав церемонію у військовому аеропорту поблизу столиці Сербії Белграда. Він подякував Путіну за допомогу в розбудові сербських збройних сил.

Ремонт шести літаків коштуватиме Сербії біля 185 мільйонів євро (213 мільйонів доларів)

В жовтні Сербія отримала шість винищувачів MiG-29 з Росії. Росія також пообіцяла надати Сербії 30 бойових танків і 30 броньованих машин.

Москва надала старі літаки Сербії безкоштовно і два літаки передані у вівторок пройшли значне доопрацювання. Ремонт шести літаків коштуватиме Сербії біля 185 мільйонів євро (213 мільйонів доларів).

Вучич наголосив, що відремонтовані MiG мають бути названі на честь сербських пілотів та інших "героїв", які загинули протягом "агресії НАТО" 1999 року, коли сили союзників Заходу провадили військові дії проти ВПС Сербії через репресії сербської влади проти албанських сепаратистів в Косово. В 1990-х Сербія, союзник Росії, вела війну з Хорватією, Боснією та Косово після розпаду Югославії.

Сербія, хоча і заявляє про військовий нейтралітет, веде переговори про збільшення постачання зброї з Росії. Поставки можуть включати гелікоптери та системи протиповітряної оборони, повідомляє видання.

Сербія бере участь в міні гонці озброєнь з членом НАТО – Хорватією, яка нещодавно погодилась придбати 12 ізраїльських винищувачів F-16, які також не є новими.

Сербія декларує бажання приєднатись до ЄС, однак, країна перебуває під впливом Росії, яка виступає проти розширення НАТО та інших західних організацій в регіоні.

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