Через коронавірус Британії загрожує найгірша рецесія за 300 років

Банк Англії передбачає, що наслідком пандемії коронавірусу буде різке - 14% падіння британського ВВП у 2020 році, але банк також вказує, що рецесія має бути тимчасовою і очікує економічного зростання на рівні 15% у 2021 році.

Цей прогноз співпадає з іншими передбаченнями різкого скорочення обсягів економіки у багатьох країнах світу, хоча банк у Лондоні застерігає, що “можливі також інші варіанти”.

Цей зрив буде тимчасовим. Коли карантинні обмеження скасують, економіка відновиться.

У Британії, сказано у звіті банку, результатом буде “різке зменшення кількості робочих місць і доходів “.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон днями заявив, що країна повинна працювати над подоланням епідемії коронавірусу і готувати вихід з карантину, інакше британці постануть перед загрозою “економічної катастрофи”.

За словами фінансового дослідника британської компанії Resolution Foundation Джеймса Сміта, якого цитує Бі-Бі-Сі, ситуація означає фінансові втрати на рівні 9 000 фунтів для кожної британської сім’ї.

Використовуючи фінансову статистики з початку 18 сторіччя, фахівці банку Англії підрахували, що скорочення економіки буде найрізкішим з 1706 року.

Банк застерігає, що вивести економіку з падіння можна буде лише у разі рішучих дій зі значними фінансовими вливаннями та іншими стимулюючими кроками.

Банк Англії, який діє незалежно від уряду, вже знизив позикові ставки до рекордно низького показника 0.1% і має програму викупу більшої частини облігацій британських внутрішніх позик, які сягають 645 мільярдів фунтів.

Банк Англії вважає, що у другій чверті року, на яку в Британії припадає більша частина карантину, ВВП може впасти на 25%.

У США Федеральний резерв також зобов’язався тримати позикові ставки на низькому рівні і пропонує трильйони доларів у вигляді позик для підтримки економічної діяльності.

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