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Економіка

Сайти деяких американських банків "зависли" через перевантаження - американці перевіряють, чи отримали платежі від уряду

Низка американських банків у середу повідомляють про проблеми із наданням послуг телефоном, онлайн, через мобільні додатки. Про це повідомляє видання The Hill. Проблеми із наданням банківських послуг припали на час, коли десятки мільйонів американців мають отримати виплати від уряду в рамках заходів спрямованих на подолання вимушеної зупинки американської економіки через заходи спрямовані проти поширення коронавірусу. У переліку видання відсутні найбільші банки країни.

Виплати є разовою допомогу від уряду більшості американських громадян. Для дорослих сума виплати може сягати 1200 доларів на особу. Для дітей - 500 доларів на особу.

У державній податковій службі США запустили послугу Get My Payment, яка дозволяє відстежувати надходження виплати від уряду. Міністр фінансів США Стівен Мнучін також заявив, що 80 мільйонів американців вже отримали виплати.

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