Міністр юстиції США: екстремісти і іноземні угруповання загострюють обстановку під час протестів

Генеральний прокурор Вільям Барр заявив у четвер, що «екстремістські агітатори», пов'язані з ліворадикальних рухом «Антіфа», і угруповання, які діють в інтересах іноземних держав, спробували скористатися загальнонаціональними протестами для загострення обстановки в США.

Заяви Барра прозвучали через три дні після того, як Міністерство внутрішньої безпеки провело оцінку ситуації, з'ясувавши, що велика частина насильства під час протестних акцій, мабуть, була здійснена не організуваними екстремістами, а авантюристами, які скористалися заворушеннями для скоєння злочинів .

У той час як Барр і президент Дональд Трамп покладають більшу частину провини на лівих екстремістів з «Антіфа», федеральна прокуратура в Лас-Вегасі в середу звинуватила трьох учасників правоекстремістського угруповання «Бугалу» у плануванні насильства і руйнувань під час протестів.

«Ми побачили докази того, що "Антіфа" і інші подібні екстремістські групи, а також учасники різних політичних рухів були залучені у підбурювання до насильницької діяльності і участі у ній», - сказав Барр на прес-конференції.

За кілька дняв до заяви Барра видання The Nation повідомило з посиланням на внутрішні документи Федерального Бюро Розслідувань, що у ФБР "немає розвідданих, які б вказували на участь, або присутність" членів руху "Антіфа" у насильницьких діях, які мали місце у столиці США, Вашингтоні 31-го травня.

Деякі з іноземних хакерів і угруповань, пов'язаних з іноземними урядами, зосереджуються на конкретній ситуації, яка у нас тут складається, і намагаються загострити її всіма можливими способами

За словами Барра, іноземні угруповання зараз проводять дезінформаційні кампанії у соціальних мережах, на зразок кампаній, які проводилися російською владою під час президентських виборів в США в 2016 році. Мета іноземців, за словами Барра, - посіяти ворожнечу в американському суспільстві.

«Деякі з іноземних хакерів і угруповань, пов'язаних з іноземними урядами, зосереджуються на ситуації, яка у нас тут складається, і намагаються загострити її всіма можливими способами», - заявив міністр юстиції США.

Барр також виступив на захист силового витіснення мирних демонстрантів з площі перед Білим домом у понеділок увечері. Міністр пояснив, що це рішення було продиктовано тим, що у вихідні заворушення вийшли з-під контролю.

«Ми вирішили, що нам потрібно збільшити заслони для захисту Білого дому», - сказав Барр.

У листі до Трампа спікер Палати представників Ненсі Пелосі назвала присутність військових без розпізнавальних знаків на вулицях Вашингтона «тривожною».

Пелосі розповіла журналістам, що її донька Олександра була присутня при тому, як федеральні агенти, що діяли за наказом Барра, очистили парк Лафайет біля Білого дому від протестуючих.

«Вона подумала, що їй в очі потрапив сльозогінний газ», - сказала спікер.

Американський союз громадянських свобод та інші правозахисні організації подали у четвер судовий позов від імені протестуючих, домагаючись судового рішення про те, що Трамп, Барр та інші співробітники адміністрації порушили Конституцію.

Американський союз громадянських свобод та інші правозахисні організації подали у четвер судовий позов від імені протестуючих

«Коли високопоставлений співробітник правоохоронних органів країни стає співучасником деспотичної тактики, він порушує право на свободу слова для кожного з нас», - заявив Скотт Мічелман, юридичний директор Американського союзу цивільних свобод в окрузі Колумбія.

За словами Барра, федеральні агенти провели 51 арешт за звинуваченням в насильстві. Поранення в ході заворушень у Вашингтоні отримали 114 співробітників правоохоронних органів, 22 людини були госпіталізовані.

За словами Регіни Ломбардо, в.о. директора Бюро CША ґз алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин, влада розслідує причини семи пожеж, влаштованих під час протестів у Вашингтоні.

Дивіться також: Як лікарні у США перелаштовувалися на боротьбу з COVID-19 - розповідь українки