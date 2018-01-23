Озброєння України дозволить ефективніше протистояти російській агресії - колишній віце-президент США Джозеф Байден

Колишній віце-президент США Джозеф Байден назвав розумним рішення адміністрації Дональда Трампа надати летальну зброю Україні.

Виступаючи у Раді з міжнародних відносин США, Байден заявив, що два останні роки роботи адміністрації Обами він особисто наполягав, що це треба було зробити. Озброєння України, разом з тиском Заходу та санкціями дозволить ефективніше протистояти російській агресії, переконаний Байден.

Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві

Колишній посадовець при цьому застеріг - корупція залишається найбільшою проблемою України. Він порекомендував посадовцям адміністрації Трампа уважно фіксувати що говорять і що не договорять українці, а також перевіряти як виконують вони свої обіцянки.

Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві.

«Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам’ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили.

Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій

Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярда доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли.

То ж вони зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться», - зазначив розчарований діями України колишній віце-президент США Джозеф Байден .